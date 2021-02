Ekidom porte plainte après l'incendie qui a suscité la panique dans un de ses immeubles HLM à Poitiers

Deux jours après l'incendie qui a suscité la panique dans un immeuble HLM du quartier Bel-Air, à Poitiers-Ouest, le bailleur social Ekidom porte plainte contre X ! Le feu, qui s'est déclaré dans la cage d'escalier du hall d'entrée lundi soir vers 19h15, est selon toute vraisemblance un acte criminel. Heureusement, pas de victime dans le sinistre mais on a véritablement frôlé le drame ce soir-là car alertées par les fumées noires et épaisses au pied de leurs appartements, les familles ont pris tous les risques pour sortir du bâtiment de six étages. Certaines personnes ont été intoxiquées par les fumées noires et épaisses. Même si le feu est resté très localisé et n'a pas duré très longtemps au pied des escaliers, il a dégagé énormément de fumée.

De l'essence et du matériel informatique

D'après les premiers éléments recuellis, il semble en effet que quelqu'un ait mis le feu à des cartons d'encombrants contenant "quelques jouets" selon des témoins, et du matériel informatique. Ces encombrants en tout cas n'étaient pas là vendredi soir, d'après les techniciens d'Ekidom. Ils ont donc été déposés dans le week-end.

"Il y avait un ordinateur, un écran, ou une imprimante. On ne sait pas exactement. Mais la personne qui a allumé le feu a très certainement utilisé un combustible", précise Aurélien Luzi, dirceteur des territoires à Ekidom.

Certains locataires ont raconté avoir senti une "odeur d'essence", ce qui a amené un temps à penser qu'il y avait un "scooter" dans la cage d'escalier. Mais non ! l'espace est régulièrement utilisé pour entreposer des vélos, et Ekidom précise que les locataires avaient demandé l'autorisation pour les laisser-là. Bizarrement, les bicyclettes n'ont pas brûlé alors qu'ils se trouvaient à côté du carton d'encombrants.

Le feu, attisé par le combustible, a été intense mais très localisé. Les témoins ont décrit des "flammes hautes", mais n'a visiblement "pas duré longtemps", explique Aurélien Luzi. Le problème c'est que le plastique qui brûle dégage énormément de fumées noires et toxiques. Et c'est ce qui a certainement suscité la panique.

Ne pas sortir en cas de feu, le geste réflexe

Au lendemain du sinistre, des locataires choqués ont également montré de la colère, s'en prenant à Ekidom au travers de plusieurs questions : pourquoi la porte d'entrée est-elle si souvent cassée ? pourquoi manque-t-il des ampoules à certains étages, et puis surtout, pourquoi n'y a-t-il pas de portes coupe-feu entre les palliers et la cage d'escalier ? Les fumées épaisses dans les parties communes, c'est clairement ce qui a suscité toute cette peur chez les locataires, comme en témoigne cette résidente.

"Les gens ont eu peur en voyant toute la fumée. Et ils se sont précipités dehors. Ce qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire. Peut-être qu'ils auraient dû rester dans les appartements et attendre le pompiers mais c'est plus facile à dire qu'à faire."

Et de fait, certains locataires ont fait ce pari de rester confinés chez eux ce soir-là, comme cet homme d'une cinquantaine d'années.

"J'ai bien entendu des gens qui criaient au feu. Mais je suis resté chez mois. J'ai mis une serpillère mouillée au bas de ma porte et j'ai attendu."

Des portes coupe-feu vont être installées

Après cette nuit de cauchemar, Ekidom alerté seulement le lendemain des faits et non pas le soir-même, a décidé de prendre des mesures :

"On va installer des portes coupe-feu sur les palliers les séparer de la cage d'escalier. Ca va prendre le temps des commandes et de la fabrication, mais on va le faire", décrit le directeur de territoire d'Ekidom.

Par ailleurs, le bailleur social va prendre contact avec les habitants dont les logements ont été endommagés par la suie. Il veut également rassurer les locataires traumatisés en installant une porte d'entrée sécurisée à l'entrée de l'immeuble au 6 de la rue Roland Garros, près de la bibliothèque de la Blaiserie.