Un jeune conducteur flashé à 200 km/h à La Calmette

Le jeune homme, âgé de 19 ans, était titulaire d'un permis probatoire. Il n'aurait pas du dépasser les 100 km/h sur cette voie rapide du Gard.

Les gendarmes du peloton motorisé de Nîmes ont procédé à un contrôle de la vitesse en début de soirée ce jeudi, sur la RN 106. Sept excès de vitesse supérieurs à 40 km/h ont été relevés, entraînant sept rétentions immédiates de permis de conduire. Parmi ces infractions : trois grands excès de vitesse supérieurs à 50 km/h.

Par exemple, à La Calmette (Gard), un automobiliste gardois, jeune conducteur âgé de 19 ans, titulaire d'un permis probatoire a été contrôlé au radar vers 20 heures et intercepté par les motocyclistes de la gendarmerie à une vitesse enregistrée de 200 km/h, alors qu'il n'aurait pas du dépasser les 100 km/h sur cette deux fois deux voies.

Dix minutes auparavant, deux autres conducteurs, toujours Gardois, ont été pris par la patrouille. L'un, âgé de 31 ans, avait été contrôlé à 169 km/h alors qu'il n'avait plus de permis de conduire après avoir perdu tous ses points. Le second, âgé de 22 ans a été enregistré à la vitesse de 173 km/h alors que l'axe est limité à 110 km/h.

Un autre jeune conducteur, positif aux stupéfiants, pris à 136 km/h au lieu de 80

Ce vendredi matin, un nouveau contrôle de vitesse a été mis en place sur la RD 999 à hauteur de la commune Parignargues (Gard)

Un jeune conducteur, âgé de 20 ans, titulaire d'un permis de conduire probatoire, a été intercepté alors qu'il venait d'être contrôlé à 136 km/h au lieu de 80. En prime, il a été contrôlé positif au dépistage de produits stupéfiants. Son permis lui a bien évidemment été retiré sur le champ. Il sera suspendu et annulé prochainement. Le chauffard devra repasser la totalité de l'examen du permis de conduire.

Ces conducteurs seront bientôt convoqués devant la justice à Nîmes.

Les contrôles routiers de la gendarmerie continueront de se multiplier au cours de cette période estivale, en tout temps, tout lieu et toute heure. Aucun créneau ne sera délaissé pour détecter ces conducteurs irresponsables.

En plus des conduites addictives, sous l'influence d'alcool et de stupéfiants, la vitesse excessive, les défauts de maîtrise du véhicule et les pertes de contrôle liés à l'utilisation de téléphones ou autres écrans, représentent un important pourcentage des causes d'accidents graves dans le département du Gard.