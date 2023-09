El Rafi et Adriano unis dans le triomphe pour l'ouverture de la feria des Vendanges dans les arènes de Nîmes

Corrida très entretenue ce jeudi pour l'ouverture de la feria des Vendanges dans les arènes de Nîmes.

Les deux toreros nîmois El Rafi et Adrien Salenc "Adriano" ont triomphé, mais El Rafi a pourtant refusé de sortir par la porte des Consuls alors qu'il en avait coupé trois oreilles. Il a préféré rester uni avec son compagnon de cartel qui en avait coupé deux. Une conclusion inédite qui n'enlève rien à l'intérêt de la course grâce aussi au très bon lot de toros de Robert Margé, dont deux exemplaires ont été honorés d'un tour de piste posthume

Ca restera l'image de la soirée. La sortie d'El Rafi et d'Adriano à hombros côte à côte par la porte des cuadrillas. Règlementairement Rafi avait pourtant le droit de quitter les arènes par celle des Consuls, mais le jeune matador nîmois a considéré avec une honnêteté qui l'honore que la deuxième oreille qui lui avait été accordée à son second toro n'était pas méritée.

Le geste de classe d'El Rafi

D'ailleurs, avant d'effecteur sa vuelta, Rafi avait ostensiblement déposé son trophée au pied du palco, dans une attitude à la fois de classe et de remise à niveau des compteurs face à une présidence qui s'était clairement laissée aller à un chauvinisme exagéré pour ne pas dire déplacé à l'égard de l'enfant chéri de la ville. Ca n'enlève rien au plaisir que les deux toreros nîmois ont procuré au public, chacun dans son style, grâce aussi à un très bon lot de toros de Margé.

Oui, El Rafi et Adriano méritait de sortir unis dans le triomphe et c'est le choix qu'ils ont fait dans un geste de compañerismo qui fait tellement de bien à la tauromachie et accessoirement à la réputation des arènes de Nîmes.