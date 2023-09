Elan de solidarité à Mayenne pour la pâtisserie-chocolaterie Marès ravagée par un incendie

Trois jours après l'incendie de la pâtisserie-chocolaterie Adrien Marès à Mayenne, il ne reste rien ou presque à l'angle de la rue Saint Martin, seulement des cendres et des débris. C'est surtout une page qui se tourne dans ce quartier de la ville. Ce commerce est une institution locale depuis des décennies, depuis plus de 100 ans.

"C'est une histoire, elle s'éteint d'une façon à la con quand même" se désole Adrien Marès qui ne se voit pas ouvrir ailleurs, "je sais que la solidarité va être là". Le pâtissier a vu juste car des cagnottes solidaires ont été ouvertes quelques heures après le sinistre. Les 7 salariés sont au chômage technique.

Marie Mauny est une amie de Adrien Marès. Elle tient la boulangerie "Au pain doré", dans la même rue : "il va rebondir, il a du caractère et il sait qu'on est là, qu'on va l'aider".

Victime collatérale de l'incendie, l'appartement de Florence Ankri, qui se trouvait juste à côté de la boutique, a été sévèrement abîmé par l'eau utilisée par les pompiers. La jeune femme ne peut pas rentrer chez elle et c'est la marie qui la reloge à titre provisoire : "ça n'a pas touché tout de suite la maison et puis ça a pris très vite. Et je remercie les pompiers de Mayenne et de Laval, ça a été extraordinaire de solidarité".