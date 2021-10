Élan de solidarité à Perpignan pour financer les obsèques de Stanislas, SDF de 20 ans

Un appel à la solidarité est lancé à Perpignan. Une association a crée une cagnotte pour financer les obsèques de Stanislas, un jeune SDF de 20 ans, qui est décédé mercredi dernier dans le centre-ville de Perpignan. Le jeune homme, originaire de Valence dans la Drôme, était à la rue depuis plusieurs mois et souffrait d'une addiction à la drogue. Il a sans doute succombé à une overdose.

Financer des obsèques digne de ce nom pour Stanislas

Pour l'association "Au cœur de l'Humanité 66", qui lui venait régulièrement en aide, Stanislas a le droit à des obsèques dignes de ce nom, pour éviter que Stanislas soit enterré dans la fosse commune. Une cagnotte Leetchi a été lancée pour réunir 2.600 euros : c'est le prix pour rapatrier le corps de Montpellier où le corps a été autopsié jusqu'à Valence, la ville dont le jeune homme était originaire. Fatouma Miloud Hocine, la vice-présidente de l'association veut tout faire pour organiser des obsèques pour ce jeune sans abri : "Je me bats aujourd'hui pour que Stanislas soit enterré dignement. Ca me tiens vraiment à cœur. Tous les jours j'y pense, je pense à lui qui est à la morgue de Montpellier. Je me dis tous les jours, il est dans un frigo et il n'est toujours pas enterré. Il était plein de vie, tous les jours il rigolait avec nous et surtout il avait envie de s'en sortir. Vous savez à Perpignan, tous les jours malheureusement on s'attend à des décès parce qu'on sait que la rue c'est pas simple. J'étais à mille lieux d'imaginer que Stanislas je ne le reverrais plus jamais. Ca me tue parce qu'il n'avait que 20 ans, il aurait pu être mon fils. Vingt ans c'est le bel âge, c'est pas un âge où on meurt dans la rue. C'est un échec, je le vis comme un immense échec. Stanislas, j'ai qu'une envie c'est qu'il se fasse enterrer dignement." Une cagnotte a donc été créée sur leetchi pour financer les obsèques de Stanislas.