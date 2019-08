Élan de solidarité après l'incendie d'une boulangerie à Laval

Laval, France

Alors qu'ils venaient de partir en vacances en Auvergne, Sébastien et Isabelle Le Gall et leurs deux enfants ont appris la triste nouvelle de l'incendie qui a ravagé leur boulangerie mais aussi leur maison, qui se trouvait à l'étage. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien, les flammes ont quasiment tout détruit à l'intérieur. Dorénavant, l'heure est à l'expertise pour comprendre l'origine du sinistre.

Installés depuis 8 ans avenue d'Angers, dans le quartier de Thévalles, le couple de boulangers peut désormais compter sur leurs amis, voisins et clients. Ils ont pu être hébergés dans le centre-ville de Laval , ont reçu des habits, des couvertures, de l'électroménager. Isabelle Le Gall ne s'attendait pas à autant de générosité.

Une cagnotte participative lancée sur internet

Après l'incendie, une amie du couple a lancé une cagnotte participative en ligne pour aider la famille. Au bout d'une semaine, il y a déjà eu 35 participations et 1375 euros de collectés. Amis, clients, anonymes, beaucoup de personnes se mobilisent pour le couple de commerçants, qui ont aussi reçu des messages de soutien de la Chambre de Métier et de l'Artisanat mais aussi de la Fédération des Boulangers-Pâtissiers de la Mayenne.

Quand je suis dans la rue, j'ai des clients qui pleurent dans mes bras donc ça me touche

Pour Josiane, l'une des habitantes du quartier et une habituée de la boulangerie, il faut être solidaire avec Sébastien et Isabelle Le Gall dans ces moments-là.

L'argent de la cagnotte servira à aider la famille à se reconstruire une fois que tous les constats auront été faits. Pour ce qui est du futur de la famille, Isabelle Le Gall en est persuadé: "On va rouvrir c'est certain, car nous sommes des battants. On sera là dès que possible."