Elan de solidarité et de dons après l'incendie d'une maison à Roche-la-Molière

Lundi 6 juillet, une maison dans le centre-ville de Roche-la-Molière a pris feu dans l'après-midi. Les pompiers sont intervenus pour circonscrire l'incendie mais il ne reste plus rien à cette famille. Une famille qui peut compter sur la solidarité de leurs voisins et au-delà via les réseaux sociaux.