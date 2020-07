Elan de solidarité après la mort de Sarah, la fillette de 11 ans retrouvée dans le Rhône à Avignon

"On ne peut plus rien faire pour Sarah mais c'est notre façon de soutenir sa maman." Aurore Duman a lancé une cagnotte en ligne après la mort de cette fillette de 11 ans, dont le corps a été retrouvé dans le Rhône près de l'île Piot, jeudi 23 juillet à Avignon. Elle préside l'amicale de l'école des Dinarelles aux Angles, dans le Gard :"Elle a été en maternelle dans notre école, on l'a tous connue et ça nous touche vraiment de près."

Ce samedi après-midi, vers 16 heures, un peu plus de 3.800 euros ont été collectés. La famille de Sarah envisage de son côté d'organiser une marche blanche, la date reste à définir.

Le père qui a avoué le meurtre de sa fille a été présenté à un juge hier, vendredi 24 juillet. Une information judiciaire est ouverte pour "meurtre aggravé sur mineur par ascendant avec préméditation".