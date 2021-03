Élan de solidarité autour de l'Escalinada, monument en péril du Vieux-Nice

Son banquier lui assure de laisser tomber. De déposer le bilan. De "stopper les frais". Mais Anthony Bastian est aussi têtu que passionné. Et le patron de l'Escalinada ne compte pas abandonner. Malgré la crise sanitaire et l'absence de perspective pour les restaurateurs, ils sont nombreux à s'accrocher à cet espoir de pouvoir rouvrir dans un futur proche et de reprendre leur activité. Comme avant. Et pour cela, l'Escalinada a besoin de vous. Parce que cette institution du Vieux-Nice, vieille de 70 ans, que tous les Azuréens connaissent, arrive au bout du chemin.

L'objectif de 30.000 euros déjà atteint

Après avoir repris la gérance au printemps 2019, Anthony Bastian et son associé Christophe Platzgummer arrivent aujourd'hui au terme de leur bail de location-gérance du restaurant. Pour continuer l'aventure, ils doivent racheter le fond de commerce. Mais en ces temps de crise, la trésorerie est à zéro et ils n'ont aujourd'hui pas les moyens. Alors ils ont lancé fin janvier une cagnotte en ligne, qui arrive à son terme dimanche soir. L'objectif fixé à 30.000 euros est déjà atteint mais vous pouvez continuer faire grimper la cagnotte jusqu'à minuit ce dimanche.

La cagnotte en ligne pour "sauver plus qu'un restaurant" >>> ICI

Ce n'est qu'un début mais ça nous rebooste

"C'est incroyable cet élan de solidarité," se félicite Anthony Bastian, qui reste malgré tout prudent pour la suite. "Ce n'est qu'un début parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour racheter le restaurant et relancer l'activité (autour de 300.000 euros, ndlr) mais ça nous rebooste pour continuer à se battre". Des dons versés en contrepartie d'un menu offert quand ce restaurant qui ne propose que de la cuisine niçoise rouvrira ses portes. Aujourd'hui les 8 salariés sont au chômage partiel et seul le cuisinier reste mobiliser pour proposer des plats à emporter. De quoi survivre en attendant la suite.

L'Escalinada propose des plats à emporter en cette période de crise. © Radio France - Alexandre Motto

Anthony Bastian sera en direct lundi matin à 7h25 sur France Bleu Azur pour évoquer cet élan de solidarité.