Elan de solidarité dans le Tarn, après l'incendie d'une maison

Il ne reste que les murs de la maison de la famille Vaur. Dimanche, un terrible incendie a ravagé le bâtiment à Marssac-sur-Tarn. La propriétaire, Joëlle, n'était pas à l'intérieur au moment des faits, mais son chien et son chat ont péri dans les flammes. Depuis la solidarité s'organise pour venir en aide à cette dame qui a tout perdu.

Une cagnotte créée

Les voisins viennent de lancer une cagnotte en ligne pour l'aider financièrement dans la reconstruction et pour se loger. Il faut dire que Joëlle faisait face à des problèmes financiers avant même l'incendie. Elle avait même dû stopper son assurance habitation, il y a quelques mois car elle ne pouvait plus la payer.

Grâce à cet élan de solidarité, plus de 1.600 euros avaient déjà pu être récoltés ce mardi 27 juillet. Des voisins ont également donné des vêtements et de la nourriture. La mairie a pris contact avec la sinistrée. Elle est pour l'instant accueillie chez l'une de ses filles, qui vit également à Marssac-sur-Tarn.

Un appel aux dons lancé

Aurore, Harmonie et Geoffrey, les enfants de Joëlle lancent un appel à la solidarité pour pouvoir aider leur mère. "On travaille, on va pouvoir lui racheter du nécessaire de tous les jours. Mais on ne pourra pas reconstruire une maison, explique Aurore. Il n'y a donc pas de petit don, on ne fait pas les difficile." Le magasin Occaz-Store, un vide-greniers permanent, au Séquestre leur a offert un stand. Les personnes souhaitant aider la famille peuvent y apporter des objets qui seront vendus. La somme sera reversée à la famille.

"Des artisans ont proposé gratuitement de déblayer et nettoyer le site de l'incendie", indique de son côté Thierry Stéfanon conseiller municipal de Marssac-sur-Tarn, chargé du CCAS. La famille sera reçue en mairie ce mercredi pour lister ses besoins et l'aider à retrouver un logement pour Joëlle.