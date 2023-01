Élan de solidarité pour le couple de sexagénaires victime d'un incendie à Cirey-lès-Bellevaux

En une nuit un couple de sexagénaires à tout perdu dans l'incendie de sa maison à Cirey-lès-Bellevaux. Ce samedi soir, le feu serait parti d'un four à pain avant de se propager à un stockage de bois, à la toiture et au reste de la maison. Les deux propriétaires ont réussi à sortir à temps et indemne, mais leur maison est totalement détruite. Une trentaine de pompiers ont réussi à maîtriser les flammes après environ six heures d'intervention.

Toute une vie partie en fumée en quelques heures.

Didier et Agnès, les victimes, ont été alertés par leurs voisins qui ont vu de la fumée s'échapper d'un stockage de bois. "On s'est rendu compte de rien", déclare, Agnès. Ils ont évité le pire en arrivant à sortir rapidement de leur maison. "Nous, n'avons pas pu retourner à l'intérieur parce que le seul accès était plein de fumée", soupire-t-elle.

Tous les autres accès à l'intérieur étaient fermés par des volets électriques. Ils ont été condamnés avec la coupure du courant, tout comme leurs objets, mobiliers et souvenirs. "Mon mari avait plus de 4.000 vinyles, ils ont tous péri dans l'incendie. Nous n'avons plus rien", déplore, Agnès. Son mari a aussi perdu des tas de petits carnets où il notait ses souvenirs au jour le jour.

Une fois, dehors, ils ont assisté à la propagation des flammes sur leur toiture et à la destruction totale de leur maison. "Heureusement que les pompiers ont réussi à arrêter le feu avant qu'il ne se propage au magasin de pneus mitoyen à notre maison", relativise, Agnès.

Didier, le mari, a perdu dans cet incendie le travail d'une vie. "En 2008, il a rénové toute cette maison tout seul, pour qu'on puisse s'y installer en 2013. Ce sont tous nos souvenirs qui sont partis en fumée", affirme Agnès les yeux humides.

Les habitants du village sont, déjà, prêt apporter leur aide

La plupart des 379 âmes du village sont au courant de ce drame. Ils ont tout de suite proposé leur aide en donnant des vêtements, de la nourriture voir de l'argent. "Nous tenons à les remercier du fond du cœur", martèle, Agnès.

Pour autant, malgré toute la bonne volonté le maire de la commune, Jean-Jacques Noël appel au calme : "pour le moment, nous ne savons pas exactement de quoi, ils auront besoin et surtout, nous ne savons pas où stocker, même si nous disposons d'une salle dans la mairie, c'est inutile de la surcharger pour rien."

En attendant de finaliser toutes les démarches administratives notamment avec les assurances. Ce couple connu et apprécié dans le village est logé chez le maire.

