Élancourt : un adolescent de 15 ans grièvement blessé dans une bagarre entre jeunes

Un lycéen de 15 ans a été grièvement blessé au couteau à Élancourt, samedi soir, après une bagarre entre jeunes qui a opposé entre 5 et 8 personnes. Un suspect de 17 ans a été arrêté.

Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé au couteau dans une bagarre, qui a opposé entre 5 et 8 adolescents, samedi 7 novembre, à Élancourt, dans le parc des Coudrays, qui se trouve dans le quartier sensible des Petits-Près. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart, dans le département voisin des Hauts-de-Seine, où il restait une place dans les services de réanimation, tous plus ou moins saturées de patients atteints du coronavirus.

La victime a été opérée du cœur et d'un poumon. Son pronostic vital était toujours engagé, dimanche en fin de journée, a expliqué le maire LR de la commune, Jean-Michel Fourgous, contacté par France Bleu Paris.

Un suspect de 17 ans interpellé

La police a interpellé un premier suspect, un jeune homme de 17 ans. Une enquête pour "tentative de meurtre" a été ouverte. Elle a été confiée à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles.