Élancourt, France

Attention en laissant vos fenêtres ouvertes la nuit. Avec les fortes chaleurs, on est tenté de tout ouvrir pour faire entrer l'air frais. Mais certains malfaiteurs n'hésitent pas à grimper aux balcons pour entrer et commettre des vols... voire pire.

Les "vols par escalade" sont en augmentation, mais encore plus grave, il y a le agressions sexuelles et les viols "par escalade". Un homme par exemple n'a pas hésité à monter sur un balcon pour entrer dans une chambre et faire des attouchements sur une habitante.

Entré par la fenêtre

La victime, une adolescente de 16 ans, dormait profondément dans la chambre de son appartement à Elancourt (Yvelines). Elle affirme avoir laissé les fenêtres ouvertes car il faisait très chaud. Son agresseur aurait grimpé sur le balcon en pleine nuit. Il se serait introduit dans son lit et lui aurait caressé les fesses. Surprise dans son sommeil, la jeune fille aurait hurlé, mettant en fuite son agresseur.

Voisin de la victime

La victime dépose plainte, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le lendemain après-midi, peu après 15 heures, la jeune fille aperçoit son agresseur présumé. Le garçon se trouve dans le parc de jeux de sa résidence. Il s'agit d'une connaissance du quartier. Adolescent lui aussi, il est âgé de 15 ans.

L'ADN retrouvé sur le volet

Immédiatement, la brigade anti-criminalité, la BAC, est appelée sur place. Les policiers interpellent l'adolescent et le placent en garde à vue. C'était en fait un voisin qui habitait dans la même résidence. Devant les policiers du commissariat de Trappes (Yvelines), l'adolescent nie les faits et dit ne pas connaître la victime. Selon une source proche de l'enquête, il aurait déclaré avoir passé la soirée avec son grand frère. Mais lors de son audition, celui-ci réfute l'alibi de son jeune frère. Il déclare ne pas l'avoir vu . Finalement les empreintes de l'adolescent et son ADN aurait été retrouvés par les enquêteurs sur le volet de la chambre de la jeune fille. L'agresseur présumé a été déféré aujourd'hui (2 août) et mise en examen. Il comparaîtra devant un juge pour enfants.