L'enquête publique sur le passage à deux fois trois voies de l'A10 entre Veigné et Poitiers est terminée. Elle aura duré un mois, et elle a mobilisé des dizaines d'associations, riverains, élus locaux et parlementaires qui ont laissé au commissaire-enquêteur 110 contributions. La plupart font des propositions contre le bruit généré par le trafic de cette portion d'autoroute élargie : construction de murs anti-bruit et utilisation d'enrobés acoustiques. L'association "Agir a10 Touraine" exige par exemple que des enrobés acoustiques soient appliqués sur les 24 kms du tronçon Veigné-Sainte Maure de Touraine. Son vice-président Christian Barillet, estime qu'il n'y a pas de surcout. C'est dérisoire par rapport au coût global et à la rentabilité de l'infrastructure.

En associant les murs acoustiques et des enrobés acoustiques, je pense qu'on peut faire un pas gigantesque pour l'intégration des infrastructures dans l'environnement - Christian Barillet de l'association Agir a10 Touraine

Selon Agir a10 Touraine, de tels enrobés existent dans de nombreux pays d'Europe et la France est très en retard sur le sujet selon Christian Barillet. Il s'agit de faire un dosage spécifique des granulats pour réduire le frottement du pneu. Ça fonctionne bien.

Vinci Autoroutes fait son maximum pour protéger les riverains tout en respectant la réglementation

Mais ces revêtements sont plus chers, 10% de surcoût par rapport à un revêtement classique. De son côté, Vinci Autoroute refuse de se prononcer plus en détail sur ces propositions, et donc sur l'efficacité ou pas de ces enrobés acoustiques.