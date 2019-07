Elbeuf : deux "pieds nickelés" interpellés, ils buvaient une bière près de la bijouterie qu'ils avaient cambriolée

La nuit dernière, la police a interpellé deux cambrioleurs qui venaient de s'attaquer à une bijouterie à Elbeuf avec une masse. Les deux hommes étaient restés à proximité, buvaient une bière et portaient sur eux des traces de poussière et des écorchures.

Elbeuf, France

Ils n'ont pas été très malins. La nuit dernière, vers 0h50, deux cambrioleurs arrivent à pénétrer dans une bijouterie à Elbeuf, près de Rouen, rue des Martyrs. "Pour ça, ils ont cassé à la masse un mur qui est à côté de la bijouterie. Ils ont fait un trou de 30 centimètres et l'ont caché avec un container", explique une source policière.

La police est rapidement alertée et en patrouillant dans le quartier, elle n'a pas beaucoup de mal à interpeller les deux hommes. "Ils étaient assis sur des marches pas très loin de la bijouterie et avaient des traces d'écorchures sur le corps, de la poussière sur leurs vêtements, il n'y avait pas beaucoup de doute. Et l'un d'eux était en train de boire une bière", poursuit cette même source.

La masse a été retrouvée, tout comme les bijoux volés. Les deux cambrioleurs, âgés de 36 et 26 ans et originaires de l'agglomération d'Elbeuf, ont été placés en garde à vue.