Élection présidentielle : les détenus de la maison d'arrêt d'Amiens ont voté ce jeudi

Des citoyens à part entière, juste un peu en avance. 79 détenus de la maison d'arrêt d'Amiens ont voté pour le second tour de l'élection présidentielle de manière anticipée ce jeudi, soit 30% du nombre total de prisonniers. En France, près de 13.000 prisonniers se sont inscrits sur les listes électorales pour le scrutin. Depuis 2019, des bureaux de vote sont installés à l'intérieur des lieux de détention.

"Je me sens libre" — Gregory, détenu de la maison d'arrêt d'Amiens

Bulletins, enveloppes bleues, isoloirs et urne, tout le cérémonial est respecté, sauf que le bureau de vote est installé au sous-sol de la maison d'arrêt. Le président est Johann Miny, chef de détention, mais depuis cinq mois, tout le monde l'appelle "Monsieur le Maire", c'est lui qui a organisé le scrutin. À l'heure du vote, il ne cache pas son émotion : "il y a beaucoup de joie, d'enthousiasme, les détenus se sentent souvent sous-citoyens, c'est faux, le vote c'est aussi travailler à leur réinsertion".

Les détenus de la maison d'arrêt d'Amiens ont voté ce jeudi pour le second tour de l'élection présidentielle. © Radio France - Lila Lefebvre

"Je me sens libre", souffle Grégory, après avoir glissé son bulletin dans l'urne. Alain, lui, est ravi de pouvoir voter dans la prison "avant ce n'était pas possible, c'est très important pour notre société, et notre dignité". En effet, l'installation de bureaux de vote en prison n'est possible que depuis les législatives de 2019, auparavant les détenus devaient faire des votes par procuration.

"J'ai regardé les débats, en même temps on n'a que ça à faire regarder la télé ici", s'amuse de son côté Jérémy. Pour permettre aux détenus de faire leur choix, la maison d'arrêt avait ainsi mis à disposition les programmes des candidats, leurs affiches, des bénévoles sont aussi venu discuter avec les détenus dans leurs cellules.

Les enveloppes sont désormais envoyées au ministère de la Justice, avant leur dépouillement dimanche.

