Election municipale à Crest : le rapporteur public donne raison à Hervé Mariton

Ce vendredi matin, à l'audience, le rapporteur public (magistrat en charge d'étudier l'affaire et proposer la solution qui lui paraît la plus appropriée) a présenté ses conclusions devant le tribunal administratif de Grenoble. Un moment très attendu car les tribunaux administratifs ont tendance à suivre les conclusions du rapporteur public. Ce matin, le magistrat a démoli les arguments de René-Pierre Halter, conseiller municipal d'opposition et tête de liste d'Ensemble Réinventons Crest.

"Une avalanche de griefs non étayés, confus"

Le rapporteur public, visiblement agacé par la taille du dossier, a démarré la présentation de ses conclusions en rappelant que le demandeur, René-Pierre Halter, a présenté dans sa requête (écrite) près de 51 griefs différents. Le magistrat parle d'une "avalanche de griefs non étayés déroulée avec prétention".

Le rapporteur public regrette que les arguments soient si nombreux et "pas assez précis". Le magistrat a démoli un à un les arguments avancés par René-Pierre Halter : les chantiers accélérés après le confinement par Hervé Mariton, la distribution de paniers repas à des habitants, la visite du maire à un repas de personnes âgées, l'utilisation du terrain de basket, ou encore l'utilisation des bornes d'images de la commune.....

Pas de pression exercée sur les électeurs d'après le rapporteur

Concernant la pression sur les électeurs dénoncée par René-Pierre Halter, le rapporteur public demande également d’écarter tous les griefs et parle du "caractère confus de la protestation". Le fait qu'Hervé Mariton soit aux abords de bureaux de vote à Crest le jour du scrutin, le rapporteur public considère cela tout à fait normal. Le mémoire fourni par René-Pierre Halter et son avocate parlait d'"intimidation devant un bureau de vote", de problèmes liés à des procurations. Le magistrat considère qu'il n'y a aucune preuve.

"Pas de manœuvre frauduleuse"

La liste Ensemble Réinventons Crest assure qu'Hervé Mariton et une de ses colistières ont consulté les listes d'émargement lors du scrutin, afin d'appeler les abstentionnistes pour les amener à voter pour eux. Une accusation largement contestée par le maire de crest et son avocat. "Mr Mariton est arrivé dans le bureau de vote à 17h30 et il est reparti à 17h40, comment aurait-il pu avoir le temps de consulter les listes et de faire venir des personnes avant la fermeture des bureaux de vote à 18h ?" s'insurge son avocat qui parle de "mauvaise fois latente".

Le rapporteur public lui parle de "supputations bien hasardeuses" de la part de l'équipe de Monsieur Halter et demande au tribunal d’écarter ces griefs "sans gravité", ni "manœuvre frauduleuse".

Le ciné-drive et la tombola

René-Pierre Halter et sa liste Ensemble Réinventons Crest considèrent qu'Hervé Mariton a profité des moyens de la collectivité pour faire campagne à sa réélection. Ils ont mis en avant 18 griefs en ce sens, notamment l'organisation de séances de cinéma en plein air, le ciné-drive, entre les-deux-tours et l'organisation d'une tombola (coût de l'opération : 30.600 euros) afin de faire gagner des bons d'achat et de soutenir le commerce local, peu de temps avant le second tour.

Pour le rapporteur public, ces griefs sont "les plus sérieux".

"Le Covid-19 a impacté l'entre-deux-tours"

Le rapporteur public souligne toutefois que "le Covid-19 a impacté l'entre-deux-tours" et que "cette année est exceptionnelle". "Monsieur Mariton aurait pu s'abstenir de prendre la parole avant les projections du cinéma en plein air, sachant qu'il était candidat à sa réélection, mais cette initiative du ciné-drive était judicieuse et a été reprise dans de nombreuses communes" souligne le magistrat. "L'organisation d'une tombola pour soutenir le commerce local de façon ludique était judicieuse et a été reprise dans d'autres communes" note également le rapporteur public.

"Monsieur Mariton n'est pas responsable du déclenchement de la pandémie de Covid-19"

Pour l'avocate de René-Pierre Halter, le coronavirus a bon dos. "Il est trop facile de balayer ces événements exceptionnels organisés avec une connotation politique au service du maire candidat et visant à le valoriser". "A situation exceptionnelle, événement exceptionnel dit le rapporteur, c'est trop facile".

La propagation du Covid-19 est une belle aubaine en fait pour Monsieur Mariton"

Décision dans une quinzaine de jours

Le rapport publique, au terme de ses conclusions, a demandé au tribunal de rejeter la demande en annulation de l'élection municipale à Crest. Le tribunal administratif rendra sa décision (comme toujours) dans une quinzaine de jours.