Elections municipales : 102 recours en annulation du premier tour

Cent-deux recours ont été déposés en annulation du premier tour des élections municipales du 15 mars. C'est en Isère qu'il y a le plus de recours, une quarantaine, et à peu près, une vingtaine dans les trois autres départements du ressort (Drôme, et deux Savoie). Et c'est l'élection de Nicolas Daragon (LR), à Valence, avec presque 60% pour un deuxième mandat qui attire le plus de griefs des vaincus.

Selon Denis Besle, président du tribunal administratif de Grenoble, 102 recours, « C'est plus que pour le premier tour de 2014 » "Les griefs sont : l'élection n'aurait pas dû avoir lieu, ou bien, l'élection ayant eu lieu, il y a eu beaucoup d'abstentions, en conséquence cela a faussé le résultat, ou bien, on n'a pas pu faire campagne et le résultat des élections est faussé"

Quand le tribunal rendra-t-il ses décisions ?

Le tribunal administratif statuera à la rentrée, en tout cas avant le 31 octobre pour les communes de moins de 9.000 habitants, et début 2021 pour les autres, à condition que le deuxième tour des élections ait lieu en juin.

«Pour les communes de moins de 9,000 habitants, explique Denis Besle, à la fin du quatrième mois qui suivra le deuxième tour. Si le deuxième tour a lieu en juin, on devra statuer avant le 31 octobre.

Pour les communes de plus de 9.000, il y a obligation de déposer un compte de campagne. Pour les listes élues au premier tour, elles doivent déposer leurs comptes, au plus tard, le 18 juillet à 18h. Pour les listes élues au deuxième tour, elles auront jusqu'au 11 septembre à 18h. Et ensuite la commission des comptes de campagne aura trois mois pour statuer sur le compte. Et le tribunal administratif a ensuite un délai de trois mois pour statuer, à compter de la réception des décisions de la commission, ou au plus tard à l'expiration du délai donné à la commission pour statuer. Ce qui nous mène entre janvier et mars, conclut le président du tribunal administratif."

Denis Besle, Président du Tribunal Administratif de Grenoble © Radio France - Laurent Gallien

les recours suite au Covid ?

« Le conseil d'Etat a été saisi d'une centaine de recours à cette occasion. Pour le Tribunal administratif, avec environ 200 affaires qui sont en lien avec le Covid-19, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. L'instrument préféré de cette saisine du juge administratif, cela a été le référé-liberté qui permet au juge de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les libertés fondamentales. Il faut qu'il y ait une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.»

« Pendant la période de confinement, c'est principalement le conseil d'Etat qui a été saisi, car les mesures ont été prises par les organes centraux de l'Etat. Dans la deuxième phase de déconfinement, où cela sera davantage déconcentré et décentralisé, on peut s'attendre à ce que ce soit plutôt les tribunaux administratifs qui soient saisis en premier ressort. On se prépare à accueillir des recours liés au déconfinement.»

« C'est une question infiniment délicate pour un juge. Il faut concilier les libertés entre elles : le droit à la santé qui justifie des mesures restrictives de liberté, et puis d'un autre côté, la restriction de la liberté de circuler et la restriction à la liberté personnelle.»

« Les décisions du conseil d'Etat sont extrêmement motivées. Vous avez quasiment des décisions–mode d'emploi rendues par le conseil d'Etat. Et dans certains cas, l'administration a été amenée à modifier son comportement, amenant le conseil d'Etat à prendre acte.»

Avec le déconfinement, le tribunal de Grenoble s'attend à être fortement sollicité. Il va reprendre une activité progressive à partir de lundi 11 mai. "Tous les magistrats ont continué à télé-travailler. Pour eux c'est une habitude. La nouveauté, on a réussi à doter la quasi totalité des agents du greffe pour télé-travailler également. Ils ont pu continuer la mise en état des dossiers de manière à être prêts à pouvoir travailler dès la semaine prochaine, où des audiences ont déjà été reprogrammées. Cela était possible car on a entamé la numérisation du greffe, il y a trois ans."