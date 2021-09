Elections municipales à Vif : le maire sortant en tête du premier tour

Avec 1111 voix, Guy Genêt se place en tête du premier tour des élections municipales. Devant Karine Maurinaux, qui récolte 33% des suffrages. Egalement qualifiée pour le 2nd tour, Marie Anne Parrot, meneuse de la liste "Vif, notre territoire pour demain" avec 26,3% des voix. Sur 6710 Vifois inscrits sur les listes électorales, moins de la moitié s'est déplacée, ce qui n'est pas pour démoraliser Guy Genêt "satisfait" des résultats. "110 voix d'avance, c'est ce que l'on souhaitait, se réjouit-il. Ça montre bien que l'on a mené une campagne honnête, sans agressivité, c'est ce que les Vifois recherchaient. Nous sommes déjà prêts pour le deuxième tour."

Je me battrai

Sa concurrente principale, Karine Maurinaux se dit également prête : "On va continuer notre campagne, à vendre notre projet. 100 voix, c'est rien. On va faire ce que l'on a à faire. Il est temps que l'on prenne un autre virage à Vif. Je n'ai pas envie que ma commune continue sur le même rythme que ces six dernières années, donc je me battrai."

Les Vifois seront de nouveau appelés aux urnes, le 12 septembre pour le second tour.