Elevage : "Bœuf Ethique" porte plainte contre d'anciens salariés qui accusent la patronne de mauvaise gestion

En plein redressement judiciaire, "Le Bœuf Ethique" est maintenant en prise avec une polémique interne. Des anciens salariés et éleveurs de cet abattoir itinérant, basé à Beurizot, pointent du doigt une mauvaise gestion et des licenciements à répétition. Ils se font entendre de manière anonyme sous le nom de "Bœuf Véridique", comme un pied de nez au nom de l'entreprise. Des accusations qui ont poussé la patronne a porté plainte et à prendre la parole sur les réseaux sociaux.

Espionnage, usurpation d'identité, diffamation...

Emilie Jeannin avait lancé cet abattoir il y a à peine un an et demi, mais l'aventure s'est arrêtée nette le 29 novembre dernier suite à un redressement judiciaire, en raison d'un manque d'activité. Le concept était pourtant novateur : aller directement au pied des élevages pour abattre les bovins , et leur éviter le stress lié aux transports en camion.

Après le redressement judiciaire, Emilie Jeannin explique avoir reçu des emails anonymes, signés "Bœuf Véridique ". Des messages qui ont également été envoyés à la rédaction de France Bleu Bourgogne. Les auteurs se décrivent comme des anciens salariés du "Bœuf Ethique", ainsi que des anciens éleveurs qui ont travaillés avec l'abattoir. Ils se plaignent d'une "mauvaise gestion de l'entreprise, un manque de compétences et de remise en question tant sur le plan commercial que managérial. Tout ceci sans aucune prise de recul ni anticipation de la part du couple de direction installé à la tête de l'entreprise."

Face à ces messages, Emilie Jeannin a décidé de porter plainte, et ajoute que ce "Bœuf Véridique" a "piraté de manière illégale nos boites mails et nos listes de contacts. Et cette intrusion dans les affaires privées de l'entreprise nous a été révélée par des gens qui ont été destinataires de leurs mails". La cheffe d'entreprise se dit sidérée par ce genre de méthode, "violente, complétement décalée et illégale."

Le Bœuf mutique

Nous avons donc tenté de tendre notre micro au "Bœuf Véridique". Ils nous répondent vouloir rester anonyme et proposent de nous rencontrer début janvier. Mais dernièrement, leur boite mail n'est plus accessible, impossible de les joindre. Nous nous sommes alors tournés vers Emilie Jeannin, la patronne du "Bœuf Ethique", pour la confronter à ces accusations. "Je ne vois pas de quoi ils veulent parler", s'étonne la cheffe d'entreprise avant de poursuivre, s'ils ont des choses à dire il y a suffisamment d'instances et de juridictions en France pour que le droit soit respecté."

La cheffe d'entreprise ajoute sur Facebook que les membre de ce "Bœuf Véridique" semblent oublier que la clause de loyauté envers leur ancien employeur reste exigible après l'expiration de leur contrat de travail. Pour rappel, l'entreprise "Bœuf Ethique" cherche un repreneur. Ils ont jusqu'au 23 janvier pour se manifester. Plusieurs candidats se sont proposés, Emilie Jeannin espère que cette polémique ne va pas faire fuir de futurs repreneurs