Élevage insalubre de canards à Lichos : deux sites landais du gérant accusé par L214 fermés par la Préfecture

La préfecture des Landes ordonne la fermeture administrative de deux sites landais du gérant du couvoir de Lichos (64) mis en cause par L214. Il s'agit d'un bâtiment non déclaré abritant des canards reproducteurs à Cassen et d'un site déclaré sans activité à Momuy. En cause notamment : l'hygiène.