Eliane Deschamps de la secte présumée "Amour et miséricorde", jugée à Dijon

"Amour et miséricorde". Souvenez-vous, c'est le nom de ce groupe de prière fondé en 1999 par Eliane Deschamps. Cette femme née en 1954, surnommée la "Servante" ou "la Voyante", raconte voir la vierge tous les 15 du mois (à minuit et six minutes) - pour une première fois dans une forêt près de Plombières-les-Dijon. Son groupe, soupçonné de dérives sectaires par la Miviludes (la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) dans un rapport paru en 2008, s'était ensuite déplacé dans le Jura. Près de 20 ans après les premières plaintes, mise en examen en 2014, Eliane Deschamps est jugée à partir du lundi 22 novembre 2021 au tribunal correctionnel de Dijon, pour "abus de faiblesse" - procès reporté de plus d'un an à cause de la pandémie.

Une dizaine de parties civiles

Comment se traduisaient ces abus de faiblesse que la justice lui reproche ? "Elle dit que Jésus prend possession de son corps et qu'il lui dit que les adeptes doivent se détacher du bien qui leur est le plus cher, mais c'est un prétexte pour se faire servir par les adeptes", explique à l'AFP Magali Breux, la fille d'Eliane Deschamps, qui a passé dix ans dans cette "communauté", de ses 15 ans à ses 25 ans. Elle évoque une "emprise" et raconte que "les adeptes donnaient leurs bijoux, des tableaux... On ne pouvait pas s'enrichir sauf de la parole de Dieu donc on versait une pension tous les mois à Éliane, de 300 à 350 euros".

"Mon fils, âgé de 45 ans, est engagé dans ce groupe depuis 20 ans et je ne l'ai pas vu depuis 15 ans

Une emprise qui poussait les membres de la communauté à couper toutes les relations avec leurs familles. Aleth Saint-Hillier, présidente de l'Association pour le dialogue et la réconciliation, qui regroupe des victimes présumées, raconte à l'AFP : "Mon fils, âgé de 45 ans, est engagé dans ce groupe depuis 20 ans et je ne l'ai pas vu depuis 15 ans". Au total une dizaine de plaignants seront représentés au tribunal.

"Il n'y a pas d'emprise"

Après des premières plaintes déposées dès 2002 par des proches d'adeptes, un non-lieu est rendu en 2007. "Nous ne sommes pas une secte et nous ne l’avons jamais été". En 2014, la présumée gourou se défendait et donnait sa version de l'affaire dans les colonnes du Journal de Saône-et-Loire. Depuis sept ans, la ligne de défense est toujours la même. "Il n'y a pas d'emprise", assure auprès de l'AFP Didier Pascaud, l'avocat d'Éliane Deschamps - qui comparaît avec son complice présumé Daniel Delestrac. "Il n'y a rien dans ce dossier", ajoute-t-il, évoquant une procédure "ubuesque". "Il n'y a aucune conséquence sur la santé morale et physique des plaignants", assène l'avocat, qui demandera la relaxe pour sa cliente. Le procès doit durer deux jours, pour s'achever mardi 23 novembre.

On revient sur ce procès lundi 22 novembre sur France Bleu Bourgogne avec notre invité entre 7h30 et 7h50, le journaliste indépendant Jérémy Demay qui a enquêté sur cette affaire.