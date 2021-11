Eliane Deschamps, voyante ou gourou ?

Un procès très attendu s'ouvre ce lundi matin au tribunal correctionnel de Dijon, celui d'Eliane Deschamps, la fondatrice de l'association Amour et Miséricorde, est poursuivi pour abus de faiblesse. Jérémie Demay, journaliste indépendant, est en train d'écrire un livre sur cette affaire.

France bleu Bourgogne : Pour plante le décor de cette affaire, Jérémy Demay : la communauté s'est installée dans le Jura, mais c'est ici, à Dijon, que tout a commencé. Qu'est ce qui est reproché précisément à cette femme, Eliane Deschamps ?

Jérémy Demay : C'est l'emprise, puisqu'elle est poursuivie pour abus de confiance et abus de faiblesse. C'est vraiment l'emprise qu'elle aurait pu amener sur les différents membres qui l'ont suivie à un moment donné. C'est la clé de ce procès.

Emprise, ça veut dire quoi ? Rupture des liens familiaux, on donne de l'argent, comment ça se traduisait au quotidien, alors ?

Un groupe à dérive sectaire se traduit par trois trois axes au niveau juridique : l'abus de faiblesse et abus de confiance, l'extorsion de fonds. Savoir s'il y a des sommes considérables qui ont été détournées ou prises par les responsables du groupe. La rupture familiale, mais c'est là où c'est très compliqué puisque ce ne sont que des adultes. Et en tant qu'adulte, on a le droit de ne plus vouloir parler à ses proches. Est ce qu'il y a eu rupture familiale due à l'emprise de Madame Deschamps ou Mme Couvreur, puisque elle a changé de nom par moments ? Ce sont ces termes-là qui sont à définir. Et bien sûr, il y a la manipulation mentale qui vient chapeauter le tout. Mais là, pareil, c'est toujours extrêmement compliqué. Vous savez, c'est comme quand on se rend chez un concessionnaire, qu'on achète une voiture. On s'est dit au début, je vais mettre 15.000, mais il arrive à nous convaincre de rajouter 7 000 pour avoir une peinture métallisée. Ou autre. Est-ce qu'il a fait preuve de manipulation ? Est-ce que c'est simplement un très bon commercial ? Et c'est ça vraiment la grosse difficulté sur ce type de dossier.

Combien est ce qu'il y a de victimes, de personnes qui ont porté plainte ?

Pour l'instant, il y aurait une vingtaine de plaintes en sachant qu'il y en a qui ont été éteintes, tout simplement parce que les personnes sont décédées. Et oui, vingt ans de procédures, c'est très long. C'est quasiment un record d'ailleurs pour la justice française. Mais a priori, il y aurait une vingtaine de personnes en soit, des gens de la même famille qui ont pu se réunir, soit des personnes dont des membres de leur famille, sont encore dans le groupe. Donc, il y a vraiment des plaintes assez hétéroclites.

Et puisque vous vous en avez rencontré certains, quel est le profil de ces gens qui ont rejoint le groupe Amour et Miséricorde ?

Le trait commun, c'est la faille psychologique. Tout être humain à un moment donné, une fragilité, une expérience douloureuse, un décès ou quelque chose comme ça, qui qui qui façonne le quotidien et en fait les groupes à dérive sectaire, s'immisce dans cette faille pour montrer aux gens Venez chez nous, ça va être beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus sympa. Et en fait, ce qui est très intéressant dans Amour et miséricorde, c'est que les personnes qui se sont laissé séduire par ce discours ont des profils très hétéroclites. Ça va de la personne un peu paumée jusqu'à des très hauts fonctionnaires et des gens qui ont fait l'ENA notamment, qui ont qui ont eu des grosses responsabilités au sein de la région. Ici, donc, il y a vraiment des gens très, très hétéroclites. Il y a même des grands bourgeois pour le coup. Mais voilà, il y a vraiment plein, plein de gens et ce n'est pas du tout un problème de niveau intellectuel ou de formation.

Vous vous avez rencontré la fameuse Eliane Deschamps. Comment vous la décririez ?

Je l'ai rencontrée une seule fois. Ça a été extrêmement rapide. Je n'ai pu lui poser qu'une seule question qui était un côté pratique un peu. C'était vu qu'elle voit la Vierge tous les 15 du mois à minuit 6. Comment elle faisait quand on passait d'horaire d'été aux horaires d'hiver? Alors évidemment, là, il y avait quelques uns des gens qui étaient autour d'elle, qui ont tout de suite, tout de suite monté dans les tours. Donc elle ne m'a jamais répondu. J'aimerais bien voir un jour cette réponse. Mais bon, évidemment, c'est une question un peu provocante pour le coup. Après, c'est une personne qui est physiquement pas très grande, un peu avec de la bonhomie, qui paraît âgée. Même si elle a un peu plus de 60 ans elle même, déjà à l'époque, elle semblait très âgée. Mais c'est une personne lambda, vraiment lambda, une petite mamie, finalement sans côté charismatique, en tout cas quand on la voit comme ça. Mais d'après des anciens membres, elle aurait ce côté charismatique quand elle en petite communauté ou en petit groupe.