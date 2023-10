Elisabeth Borne, la Première ministre inaugurera le nouveau centre pénitentiaire situé à Ifs

La Première ministre inaugurera ce vendredi la nouvelle prison située à Ifs dans l'agglomération caennaise (Calvados). Un établissement de 551 places qui entrera en service en novembre prochain. Le déplacement d'Elisabeth Borne aura lieu en deux temps. Accompagnée du garde des sceaux, elle entamera sa visite par l'actuelle maison d'arrêt de Caen. Son arrivée est prévue vers 14h30, Elisabeth Borne commencera par une présentation de l'établissement pénitentiaire où près de 350 personnes sont aujourd'hui incarcérées. Un temps de rencontre et d'échanges entre la première ministre et des détenus viendra clore cette première partie de la visite ministérielle. Elisabeth Borne doit ensuite rejoindre vers 16h le nouveau centre pénitentiaire d'Ifs. La première heure sera consacrée à la visite de la maison d'arrêt hommes, du quartier des femmes et des ateliers. La chef du gouvernement échangera ensuite pendant près d'une heure avec les surveillants pénitentiaires de l'ancien et du nouvel établissement. Elisabeth Borne terminera son déplacement par un discours pour défendre le volet pénitentiaire de la loi Justice qui doit être adoptée définitivement mardi et mercredi prochain.

ⓘ Publicité

La nouvelle prison bien acceptée à Ifs

La nouvelle maison d'arrêt est visible depuis le jardin de certaines maisons du Hameau de Bras à Ifs. Seuls les champs séparent les deux. Evelyne accepte la situation, un brin fataliste : "on nous l'a imposé, on n'a pas trop le choix. Mais personnellement, je ne pense pas que ça va tellement nous gêner. Quand il y avait eu des réunions avec le maire il y a deux ou trois ans, mon mari y était allé, ça s'était bien passé." Un peu plus loin, une voisine est soulagée d'avoir un mur de trois mètres de haut autour de sa maison, elle se sent protégée, dit-elle. Des interrogations partagées par Etienne, un autre riverain : "il n'y a aucun prisonnier d'arriver alors on ne sait pas comment ça va se passer après. On ne sait jamais, il peut y avoir des évadés qui arrivent chez nous, on ne sait pas ce qui peur arriver et si elle est bien sécurisée. On verra dans l'avenir." Mais pour la plupart, il n'y a pas de crainte particulière, à l'image de Patricia qui vient d'emménager dans le hameau : "je savais que la prison allait s'ouvrir et ça n'a pas arrêté mon achat parce que j'estime qu'elle est loin et qu'elle est sécurisée. Pour les nuisances sonores, je ne pense pas être impactée. Cette prison n'aura aucune nuisance pour moi."

Un projet toujours assumé par le maire

Le projet "a fait le tour du périphérique" s'amuse le maire d'Ifs car, à l'image de ce qui se passe pour les éoliennes, personne n'en voulait autour de Caen. Un projet que Michel Patard-Legendre a d'entrée assumé : "j'ai toujours été clair là dessus,. Mon opposition, à l'époque, m'avait reproché de ne pas avoir fait un référendum. Mais faire un référendum en demandant si vous acceptez ou non une maison d'arrêt, ce n'est même pas pensable. On sait très bien que ce genre de questions est clivante et qu'il faut assumer complètement le fait de l'avoir acceptée avec mon équipe. Bien évidemment, ça avait été discuté entre nous et je n'ai pas eu de réaction contre. Je n'ai pas eu de craintes non plus parce que le projet où il est positionné géographiquement ne touche pas véritablement la population, hormis le hameau de Bras qui était plutôt près. Mais on avait des garanties que la prison serait la plus éloignée possible, de façon à limiter la gêne."

La discussion en amont (le projet a vu le jour en 2015 et la construction a pris trois ans) a permis de faire évoluer ce qui était prévu, avec la suppression des miradors ou la plantation d'arbres autour de la prison. La construction est désormais terminée. La maison d'arrêt doit entrer en fonction fin novembre. Elle comptera 551 places, deux fois plus que celle de Caen devenue vétuste, et fera travailler 330 personnes, dont 249 surveillants.