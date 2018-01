Sallanches, France

Elle rentre enfin en France.

L'alpiniste française Elisabeth Revol, secourue ce week-end lors d'une périlleuse opération sur le Nanga Parbat, le neuvième sommet le plus haut du monde, a quitté le Pakistan ce mardi matin à 03h00 selon Karrar Haidri, porte-parole du Club Alpin Pakistanais qui s'est confié à l'Agence France Presse. Elle arrive ce mardi soir en France, à l'hôpital de Sallanches en Haute-Savoie où elle restera huit jours. Elle est actuellement hospitalisée ce mardi après-midi à l'hôpital de Genève où elle a été placée en caisson hyperbare (qui aidera à la cicatrisation des plaies).

Je reviendrai grimper des montagnes au Pakistan mais pas le Nanga Parbat—Elisabeth Revol

"Au revoir le Pakistan, je reviendrai grimper des montagnes au Pakistan mais pas le Nanga Parbat", a déclaré Elisabeth Revol dans un message diffusé par le Club Alpin Pakistanais à l'occasion de son départ. "Remerciements à tous les responsables, y compris l'armée pakistanaise, le Club Alpin Pakistanais et les autorités locales", a-t-elle ajouté dans son message.

Une conférence de presse est organisée ce mardi après-midi à l'hôpital de Sallanches

Une conférence de presse est organisée ce mardi après-midi à l'hôpital de Sallanches en présence de l'alpiniste française Catherine Destivelle et du Docteur Frédéric Champly, le chef des urgences de l'hôpital de Sallanches.

La jeune femme Elisabeth Revol a été sauvée alors qu'elle se trouvait en grande difficulté à très haute altitude en redescendant sur les flancs du Nanga Parbat, un sommet de l'Himalaya pakistanais (8.125 mètres), surnommé la "montagne tueuse". Quatre alpinistes polonais sont intervenus acheminés par air depuis le camp de base d'un autre sommet. Les sauveteurs ont gravi sans corde fixe et de nuit 1.200 mètres par une route très difficile.

Les sauveteurs n'ont pas été en mesure d'atteindre son compagnon de cordée, le Polonais Tomek Mackiewicz, resté bloqué plus haut sur la montagne, et ont dû prendre la "décision terrible et douloureuse" de le laisser là.