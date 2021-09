"Elle a dit arrête, ça suffit, ça suffit" témoigne une voisine après la mort d'une femme défenestrée à Cannes

Que s'est-il passé dans cet appartement du 6ème étage à Cannes, boulevard Vallombrosa dans la nuit de lundi à mardi ? Une femme de 39 ans est décédée, après avoir chuté du 6ème étage. L'homme avec qui elle se trouvait a été interpellé, il est en garde à vue au commissariat de Cannes. La police tente d'éclaircir son rôle dans ce drame. Lui parle de dispute, d'alcool, et la femme se serait précipitée dans le vide. Les secours sont arrivés sur les lieux peu après 1h du matin, prévenus notamment par une voisine qui a entendu une dispute et des cris.

Le compagnon semblait violent selon une voisine

L'homme louait l'appartement depuis un peu plus d'un an et la femme lui rendait visite de temps en temps, selon des témoins, des voisins que nous avons rencontrés. Une voisine raconte à France Bleu Azur qu'elle a entendu le couple "rentrer vers minuit et demi dans l'appartement. Puis ça a commencé à faire du bruit, comme s'ils jetaient des objets, voire des meubles, lui s'est mis à hurler d'une voix forte et j'ai entendu la femme dire arrête, ça suffit, ça suffit !

J'ai ensuite entendu un grand bruit, puis l'ascenseur et des cris, Nana je t'aime réveille-toi réveille-toi ! j'ai compris que c'était très grave. Je suis sortie sur le balcon. J'ai appelé le 112.

Les disputes étaient fréquentes entre eux selon cette voisine, qui n'avait pas de très bonne relation avec son voisin à qui elle avait déjà demandé de faire moins de bruit, "il m'avait répondu dégage, dégage". Elle s'était plainte une fois au syndic, "il l'avait mal pris".

Elle raconte aussi un souvenir de cet hiver : "Il ne semblait pas très gentil, ils se sont disputés une fois, j'ai entendu la femme hurler, je suis sortie sur le balcon et elle a dit chéri tu m'as fait très mal, il a répondu ce n'est pas très grave ce n'est pas du sang c'est rien, je ne sais pas quoi en penser."

Une enquête en cours sous l'autorité du parquet de Grasse

A leur arrivée, les policiers et les pompiers ont retrouvé l'homme, sur le pas de l'immeuble, torse-nu, au côté du corps inanimé de sa compagne. Selon nos informations, il a expliqué que suite à une dispute, sur fond de consommation d'alcool, elle s'était précipitée pour sauter par la fenêtre. Les enquêteurs ont retrouvé sur place de la cocaïne, toujours selon nos informations. le trentenaire a reconnu en consommer de temps en temps. Il a fait l'objet d'un prélèvement sanguin. Le corps de la victime va être autopsié. S'est-elle jetée dans le vide, comme lui semble l'affirmer, est-ce un geste désespéré, se sentait-elle menacée, acculée ou lui l'a t-il poussé par dessus le balcon ? L'enquête a été confiée à la Sûreté de Cannes, sous l'autorité du parquet de Grasse.

Une autre voisine du quartier, qui habite à quelques mètres, se dit choquée par ce drame, elle fait le rapprochement avec une situation qu'elle a déjà vécue : "ça arrive souvent qu'on entende les voisons crier, hurler même parfois, j'ai déjà pour ma part appelé la police mais ça ne donne pas grand chose. Si l'homme est interpellé, il est souvent relâché et la femme a peur de porter plainte. Il faudrait une unité spéciale de policiers en France pour s'occuper des violences au sein de la famille, car malheureusement, les policiers arrivent souvent trop tard."