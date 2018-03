Perpignan, France

Le récit de Meryl Foulonneau ce lundi devant la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales est digne des pires films d’épouvante. Cette femme de 42 ans, qui vit aujourd'hui à Bages au sud de Perpignan, n’est toujours pas totalement remise de ce qu’elle a vécu cette nuit de 1998.

A l’époque, Meryl était une jeune femme de 23 ans, travaillant comme « équipière » dans un restaurant Mac Donald’s de Perpignan. Après avoir raccompagné deux collègues en voiture à l’issue de sa journée, elle prend la route de son domicile (à Montesquieu-des-Albères), quand elle remarque une voiture qui la suit dans la nuit.

Une chasse qui va durer 30 km

Meryl Foulonneau accélère, passe plusieurs feux à l’orange. Mais derrière elle, le mystérieux véhicule est toujours là. Les kilomètres défilent. « Au niveau de Pollestres, il me fait des appels de phare. Arrivée au rond-point du Boulou, je ralentis pour voir son visage : je ne le connaissais pas ».

L’angoisse monte. Cela fait maintenant près de 30 kilomètres que Meryl est prise en chasse. Et puis soudain, sur la route de Montesquieu, « il m’a percutée ». « Je me suis arrêtée. Il est sorti de sa voiture».

Interminable attente

Jacques Rançon s’approche : « Je te suis depuis Perpignan, car tu as des étincelles sous ta voiture. Viens voir ton pare-chocs ! ». Mais la jeune femme refuse obstinément de sortir de sa voiture, malgré l'insistance de l'individu. Elle compose le numéro de ses parents. « Ne bouge pas, lui dit son père, j’arrive ! ».

Commence alors une interminable attente. Comme un prédateur, Jacques Rançon tourne autour du véhicule. Il tente d’ouvrir chaque portière. Dans la main, il tient un couteau. « Je tremblais de tout mon corps » raconte Meryl, « et je me concentrais sur une seule chose : mémoriser sa plaque d’immatriculation ».

Tel un sauveur, le père finit par arriver avec une batte de baseball. Il met l’agresseur en fuite.

Les enquêteurs ne font pas le rapprochement

Jacques Rançon est rapidement interpellé. A cette époque, il a déjà commis l’intégralité de ses crimes à Perpignan. Trois mois plus tôt, il violait et tuait Marie-Hélène Gonzales. Six mois plus tôt, il agressait Sonia* et la laissait pour morte. Neuf mois plus tôt, il violait, tuait et découpait Moktaria Chaïb.

Voilà donc le « tueur de la gare » en garde à vue chez les gendarmes. Malheureusement, personne ne fait le rapprochement. Quelques jours plus tard, Jacques Rançon est jugé en comparution immédiate. Il écope de 3 ans de prison, dont deux avec sursis.

"J'ai eu de la chance"

En 2014, lorsque Jacques Rançon est enfin arrêté pour les crimes de la gare de Perpignan, Meryl Foulonneau découvre sa photo dans la presse. « Cela a été un coup de poing dans le ventre. Je l’ai reconnu immédiatement. Avec le recul, je n’arrive même pas à imaginer à quel point j’ai eu de la chance ».

« Madame, comment allez-vous aujourd’hui ? » questionne le président de la Cour d’assises. « La nuit, j’ai peur de conduire. Dès qu’il y a un appel de phare, j’angoisse ». Mais Meryl Foulonneau a tout de même un motif de fierté et de satisfaction. Grâce à son sang-froid, c’est elle qui a permis, en 1998, l’arrestation du « tueur de la gare ». Et même si Jacques Rançon est ressorti rapidement de prison, il n’a plus jamais commis le moindre crime par la suite.

*Sonia : prénom d'emprunt