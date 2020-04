Elle accouche dans l'ambulance des pompiers près de Bédarieux

La maman et le bébé ont été transportés à l'hôpital de Béziers

Dans cette actualité toujours un peu anxiogène, cette bonne nouvelle dans l’Hérault, avec la naissance ce mardi matin vers 5h d’un petit garçon dans l’ambulance des pompiers.

Un petit bonhomme un peu pressé, l’accouchement s’est déroulé sur la commune de Saint-Martin-de-l'Arçon près de Bédarieux. La maman de 29 ans et le bébé se portent bien. Ils ont été transportés à l’hôpital de Béziers.

"En cette période de crise sanitaire, le maillage territorial des sapeurs-pompiers permet que la vie continue et que les secours du risque courant soient assurés aussi bien en ville qu’à la campagne et dans les hauts-cantons. Les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont toujours présents et toujours proches" rappelle le SDIS de l'Hérault.