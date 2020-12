Elle avait jeté son bébé dans une poubelle : une jeune femme écope de cinq ans de prison avec sursis

Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général et condamné l'accusée à cinq ans de prison avec sursis probatoire. La jeune femme est donc ressortie libre du palais de justice de Rouen ce vendredi soir, à l'issue de son procès qui se déroulait à huis-clos devant la cour d'assises des mineurs. L'accusée avait seulement seize ans à l'époque des faits. Elle avait accouché dans les toilettes de l'appartement familial, et s'était débarrassé de l'enfant dans un conteneur enterré situé sur le parking de l'immeuble. C'est un voisin qui a entendu les pleurs de l'enfant en sortant sa poubelle. L'avocat de la jeune femme a plaidé la requalification des faits en "délaissement de mineur de 15 ans" mais la cour a tout de même condamné la jeune femme pour tentative de meurtre. Elle a également interdiction d'entrer en contact avec l'enfant. Le bébé, un petit garçon baptisé Théo, a été adopté très vite après son abandon et se porte bien.

