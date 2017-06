Elle avait laissé ses enfants de 6 et 10 ans seuls pour passer la nuit en boite à Agde : un an de prison avec sursis

Une mère de famille a été condamnée lundi à un an de prison avec sursis pour avoir laissé ses deux enfants de 6 et 10 ans pour aller chercher des cigarettes. La soirée s'était prolongée en boite de nuit.

Une mère de famille domiciliée à Agde a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Béziers pour "soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants."

Les faits remontent à la nuit du 6 au 7 mai 2016. Au petit matin, de ce jour de printemps, Delphine, passablement éméchée fait du grabuge au pied de son immeuble. Cette femme de 42 ans explique alors aux policiers, alertés par les voisins qu'elle est partie la veille au soir acheter un paquet de cigarettes en laissant ses deux enfants âgés de 6 et 10 ans dans l'appartement qu'elle a fermé à clef. Ensuite, elle affirme s'être rendue dans une discothèque, seul endroit où elle pouvait acheter du tabac à minuit. Là, elle a accepté un verre d'un inconnu et puis, selon elle, c'est le trou noir jusqu'au lendemain matin. Ses vêtements sont déchirés et elle a perdu son sac.

Les policiers découvrent l'appartement de 35m2 dans un désordre et une saleté sans nom. Les enfants dorment dans une chambre-cabine pour le moins étroite et un chien est enfermé dans la salle de bain. Les policiers découvrent aussi la présence d'un homme, lui aussi complètement ivre, dormant sur le canapé. Il s'agit d'un ami de la maman, il est entré dans l'appartement par la fenêtre.

Le conseil départemental qui suit cette famille depuis des années décide alors de placer le frère et la sœur dans des familles d'accueil. La maman, déjà prise en chargé pour avoir été battue par son compagnon, ne les a récupérés que depuis 3 semaines et les services sociaux ont déjà des doutes quant à la prise de conscience de cette mère de famille. La petite a déjà raté l'école plusieurs fois et l'appartement est toujours dans un état déplorable.

Le tribunal correctionnel de Béziers condamne Delphine à un an de prison avec sursis pour abandon de mineurs. Réaction de l'intéressée : "je subis de graves conséquences..tout ça pour un paquet de cigarettes !"

La Présidente l'interrompt : "il me semble que ce sont surtout vos enfants qui en souffrent, non ?"

La maman affirme aussi avoir souhaité porter plainte pour viol à l'issue de cette soirée chaotique, la police aurait refusé de prendre sa plainte.