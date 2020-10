Elle avait moqué la blessure d'un torero : l'humoriste Elodie Poux relaxée

Les faits remontent à septembre 2018. Sur la radio "Rire et chansons", l'humoriste Elodie Poux s'était moqué du grave accident qu'avait subi deux jours plus tôt Thomas Joubert dans les arènes de Bayonne, pendant la Féria de l'Atlantique. Le matador avait été victime d'un coup de corne au niveau de l'artère fémorale et était passé tout près de la mort. "Il a fini en jambon" avait-elle raillé dans sa chronique.

Condamnée en première instance par le tribunal correctionnel de Bayonne pour injure publique, l'humoriste avait écopé d'une amende et avait dû verser 2000 euros à Thomas Joubert pour le préjudice moral. Une décision annulée, donc, par la cour d'appel de Pau; et une satisfaction pour l'avocat d'Elodie Poux, Maître Sahand Saber :

"C'est une victoire et un grand soulagement pour Elodie Poux, mais également pour l'ensemble des humoristes, dont il faut rappeler que la liberté d'expression doit être protégée. C'est une décision qui vient rappeler que les humoristes ont un droit à l'excès, à l'outrance, contre les personnalités publiques, sur les sujets polémiques. Si une décision inverse avait été rendue, on aurait eu alors un signal très inquiétant pour le monde de la culture. "

"C'est indigne et amoral"

L'avocat de Thomas Joubert, Maître Michel Dufranc, se dit de son côté "consterné" par les motivations du magistrat de la Cour d'appel, qui "dénotent un état d'esprit naturellement orienté et anti-taurin", et le sketch en lui-même : "Se réjouir de ce que Thomas Joubert a failli perdre la vie sur la piste des arènes de Bayonne, ça fait rire tout le monde sur un plateau de radio à Paris. Si la haine que l'on a de la corrida légitime le fait qu'on puisse dénier la compassion que l'on doit avoir à l'égard de tout être humain étant en situation de risquer de perdre la vie, là on est dans une société qui bascule, c'est certain. On ne peut pas laisser passer ça".

Michel Dufranc annonce que Thomas Joubert va se pourvoir en cassation.