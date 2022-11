Elle plante un couteau dans l'abdomen de son conjoint : une femme en garde à vue dans le Roannais

Dans le Roannais une femme de 54 ans est en garde-à-vue depuis hier lundi, en fin de journée. Elle est soupçonnée d'avoir gravement blessé son mari avec un couteau, à Saint-Denis-de-Cabanne, au nord de Roanne. Le parquet de Roanne a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur conjoint et a prolongé la garde-à-vue de la quinquagénaire jusqu'à demain, mercredi.

ⓘ Publicité

Cette femme a commencé à donner sa version en garde-à-vue. Elle explique que ça faisait quelques jours qu'elle s'était réfugiée chez un proche, à Saint-Denis-de-Cabanne. Et lundi, son conjoint a décidé de se rendre à ce domicile. Une violente dispute éclate et l'homme l'aurait frappé au visage, a expliqué la quinquagénaire aux enquêteurs. Elle décide d'aller chercher un couteau de cuisine et le plante dans l'abdomen de l'homme. Un de ses organes a été touché et il a fait une hémorragie. Il est toujours hospitalisé ce mardi soir en soins intensifs à l'hôpital de Roanne et il a perdu deux litres de sang, rapporte le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini.

Cette femme a aussi raconté qu'elle avait été victime de violences conjugales ces derniers temps. C'est ce qui l'aurait poussé à se réfugier chez ce proche. Mais elle n'a déposé aucune plainte à ce sujet pour le moment, assure le parquet. Et ce dernier compte en savoir un peu plus sur les relations dans ce couple.