Elle utilise son téléphone portable branché pendant son bain : une habitante de Dole meurt électrisée

Dole, France

Une habitante de Dole, dans le Jura est morte, après avoir été électrisée pendant son bain, à cause de son téléphone portable. Cette femme de 45 ans met en charge son téléphone portable et le consulte pendant son bain. Elle est alors électrisée. Son compagnon et son fils, un adolescent, la découvrent inanimée dans la baignoire et préviennent les secours.

Elle succombe à l'hôpital

En arrêt cardiaque à l'arrivée des secours, cette femme a été transportée au CHU de Besançon vers 20 heures. Elle a succombé à ses blessures ce vendredi matin.

Une enquête est confiée au commissariat de Dole.