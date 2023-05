Elle chute mortellement du balcon, son compagnon jugé à la cour d'assises du Loiret

Un homme accusé d'être responsable de la mort de sa compagne, mais sans l'avoir tuée : c'est un procès complexe qui a lieu pendant 2 jours devant la Cour d'assises du Loiret. Alikipo Muliakaaka, âgé aujourd'hui de 40 ans, comparaît pour "séquestration suivie de mort". Les faits avaient eu lieu dans la nuit du 22 au 23 septembre 2017, dans le quartier Saint-Marceau à Orléans : après une violente dispute, sa compagne Marie-Anne Mauligalo, âgée de 24 ans, aurait voulu s'enfuir depuis le balcon et avait chuté du 5ème étage. Elle était décédée sur le coup.

L'accusation de "meurtre sur conjoint" abandonnée

Au début de l'enquête, Alikipo Muliakaaka avait été mis en examen pour meurtre sur conjoint : on le soupçonnait d'avoir balancé sa compagne depuis le balcon, ce qu'il a toujours nié - affirmant qu'il avait au contraire tenté de la retenir alors qu'elle était suspendue aux barreaux du balcon, et qu'elle avait lâché prise. Pas de témoins directs ce soir-là (il était aux alentours de minuit et ils étaient seuls dans l'appartement), mais des expertises médicales et techniques concluant que la victime n'a pas pu être projetée par un tiers : cette accusation-là a finalement été abandonnée. Reste l'accusation de séquestration suivie de mort - ce qui d'un point de vue pénal est tout aussi grave, puisque l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Seules certitudes dans cette affaire, c'est que le drame a eu lieu à l'issue d'une soirée alcoolisée et d'une violente dispute. Alikipo Muliakaaka et Marie-Anne Mauligalo s'étaient rencontrés 5 mois plus tôt et vivaient ensemble depuis 3 mois, mais le couple battait déjà de l'aile. Par jalousie et trouvant ce milieu trop masculin à ses yeux, il l'aurait contrainte à quitter l'armée où elle s'était engagée en janvier 2017 : elle songeait depuis à réintégrer son régiment. Un premier épisode de violences au sein du couple éclatait début septembre, des photos montrent alors Marie-Anne avec des ecchymoses aux yeux, l'idée d'une rupture est évoquée dans des SMS. Mais la vie commune se poursuit.

Une relation affective récente et tumultueuse

Le soir du drame, chacun boit 4 bières de 50 cl. Il a une conversation par webcam avec sa précédente compagne, c'est l'origine de la dispute. Il affirme que Marie-Anne l'a d'abord frappé, qu'il lui a donné 3 gifles en retour et qu'elle est tombée au sol. Elle prend ensuite une douche, puis veut quitter l'appartement ; il refuse, ferme la porte à clé et cache la clé en haut d'un meuble. C'est alors qu'elle part sur le balcon. Sans doute pour s'enfuir car elle n'avait aucune tendance suicidaire, assure sa famille, qui habite en Nouvelle-Calédonie, défendue à Nouméa par Me Barbara Brunard et à Orléans par Me Amélie Tottereau-Rétif. "Je pensais qu'elle voulait prendre l'air pour se calmer, je ne pensais pas qu'elle allait faire ça", a répété pour sa part Alikipo Muliakaaka tout au long de l'instruction.

Pourquoi, malgré tout, l'avoir empêchée de partir ? C'était pour la protéger, assure-t-il - "elle avait bu, elle était énervée, il était tard". Ce qui fait dire à Me Agnès Bonardi, l'avocate de la défense, qu'il n'y avait aucune volonté de nuire, et donc en fait pas de séquestration. Mais même si l'intention est louable, retenir quelqu'un contre son gré reste une séquestration, ont estimé à l'inverse le juge d'instruction et la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans. Avec cette circonstance aggravante que la conséquence a été tragique... Quel est le degré de responsabilité de l'accusé dans ce drame ? C'est au fond la question que les jurés devront trancher. Alikipo Muliakaaka, qui a déjà été condamné en septembre 2016 à 4 mois de prison avec sursis pour violences sur conjoint (sur une ex-compagne), comparaît libre - après avoir passé près de 6 mois en détention provisoire. Le verdict est attendu tard mercredi soir.