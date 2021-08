Elle dépouillait les défunts au funérarium de Liévin

Quand elle s'est présentée au funérarium de Liévin mardi dernier, la sexagénaire n'a pas particulièrement attiré l'attention. Passant même pour une amie de la défunte qui reposait dans l'une des chambres funéraires.

la famille s'est donc retirée pour la laisser se recueillir. Mais à leur retour les proches ont constaté la disparition d'un bijou. Aussitôt alertés, les policiers ont pu interpeller l'indélicate aux abords du funérarium.

En plus de la chaîne et du pendentif qui avaient disparu, ils ont également retrouvé sur elle le portefeuille d'un autre défunt qui reposait dans une des chambres funéraires de l'établissement.

Et lors de la perquisition menée à son domicile, les enquêteurs ont mis la main sur différents avis de décès, plus ou moins récents, et qui étaient accompagnés des codes d'accès qu'on fournit aux familles qui voudraient venir se recueillir en dehors des heures d'ouverture.

Plusieurs établissements du secteur seraient concernés, l'enquête se poursuit, la sexagénaire est d'ores et déjà convoquée devant la justice en Avril de l'année prochaine.