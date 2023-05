Elle devient dépendante à un médicament et attaque le laboratoire Sanofi en justice

Schizophrène, Moana ne l'a jamais été. "Lorsqu'on m'a prescrit le Solian en 2004, les médecins ne savaient pas ce que j'avais. J'étais étudiante en école de cinéma et j'avais des difficultés d'adaptation et de relationnel, typique de l'autisme Asperger." Mais ce n'est que 16 ans plus tard que le diagnostic est posé. Entre temps, Moana tente de stopper le traitement. "Les effets secondaires du Solian sont lourds. Je souffre d'une grande fatigue chronique, je ne peux pas m'exposer au soleil, impossible non plus de boire une goutte d'alcool, je développe également des allergies à certains aliments."

ⓘ Publicité

Autrement dit, son quotidien se transforme en enfer. Alors, Moana tente de stopper le traitement. Mais rien ne s'arrange, bien au contraire. "Je tombais dans les pommes en pleine rue, ma tension chutait régulièrement, je faisais des malaises vagaux, c'était terrible." Moana est donc devenue dépendante au Solian, alors même que ce médicament n'est pas adapté à sa situation.

loading

La décision du tribunal attendue fin août

Aujourd'hui, cette habitante des Pyrénées-Orientales ne peut toujours pas arrêter le traitement. Moana a donc entamé une procédure judiciaire contre le laboratoire Sanofi. Elle lui reproche de n'avoir inscrit le risque de dépendance qu'à partir de 2014, sur la notice du Solian. L'audience avait lieu ce jeudi au tribunal de Perpignan, la réponse étant attendue fin août.

Le laboratoire Sanofi ne souhaite pas s'exprimer sur le dossier. À l'audience, l'avocat de Sanofi a estimé que les faits dénoncés étaient prescrits.