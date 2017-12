Le Mans, France

Elle ne porte pas l'uniforme et pour cause, Mélissa Damianthe n'est pas policière. Cette psychologue travaille pourtant au commissariat du Mans. Elle recueille la parole des victimes et de leur entourage qui ont subi un traumatisme. "Ce sont majoritairement des femmes qui viennent soit pour des affaires d'agressions sexuelles ou de violences conjugales. Il y a aussi des cas d'inceste, de harcèlement scolaire, des conflits autour de la garde des enfants, c'est très variable. C'est important de les écouter, de les aider à se reconstruire. Si il y a besoin de les orienter vers des associations d'aide aux victimes, des juristes par exemple ou des services sociaux, je peux le faire, ça fait partie de mes missions". Mais Mélissa Damianthe peut aussi entendre les auteurs des actes. " Pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait et éviter qu'ils récidivent".

Mélissa Damianthe s'occupe de recueillir la parole des victimes pour les aider psychologiquement. Elle ne fait pas de travail d'enquête. Copier

Un travail qui vient en complément de celui de la police

Mélissa Damianthe entourée de Mickaël Jadas, responsable de la brigade de protection de la famille et d'Emmanuel Morin, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique © Radio France - yann lastennet

Cette psychologue diplômée de l'université de Paris Descartes ne fait pas un travail d'enquête. "C'est vraiment confidentiel, tout ce qui est dit en entretien ne sort pas de mon bureau et je ne fais pas de rapport aux policiers". C'est un donc travail complémentaire de celui des policiers explique Emmanuel Morin, le patron des policiers sarthois. "Cela permet d'avoir une prise en charge psychologique professionnalisée, ce que les policiers ne sont pas à même de faire, ce n'est pas leur métier de base. Et cela permet aussi aux policiers de se concentrer sur l'enquête et sur le traitement de la procédure judiciaire".

Emmanuel Morin, le patron des policiers sarthois, apprécie l'aide de cette psychologue qui est complémentaire au travail d'enquête de ses hommes Copier

Mélissa Damianthe a entendu près de 200 victimes depuis sa prise de fonction en novembre 2016. Seuls 1/3 des commissariats français disposent d'un poste de psychologue pour venir en aide aux victimes. Il faut dire que malheureusement les cas d'incestes ou de violences intraconjugales sont assez fréquents en Sarthe.