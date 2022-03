Elle enferme ses deux enfants à Aulnoy-lez-Valenciennes pour aller faire la fête

Une mère de famille de 37 ans a été placée en garde à vue jeudi pour avoir enfermé ses enfants de 8 et 11 ans dans son logement d'Aulnoy-lez-Valenciennes. Elle a été retrouvée en état d'ébriété dans la rue.

La mère de famille de 37 ans avait décidé de faire la fête dans la nuit de mercredi à jeudi, mais elle avait pris ses "précautions" pour ses enfants de 8 et 11 ans. Elle les avaient enfermé dans son habitation d'Aulnoy-lez-Valenciennes en leur laissant un téléphone. On ignore comment mais il semble que des voisins ont été alertés et la police a été appelée vers 4h du matin.

La mère retrouvée ivre dans la rue

Les forces de l'ordre ont été contraints d'enfoncer la porte, à leur arrivée, l'ainée des deux enfants, une fillette de 11 ans était en larme au téléphone, elle suppliait sa mère de rentrer.

La maman a été retrouvée dans la rue en état d'ivresse, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour "mise en danger de mineur de moins de 15 ans".