Elle enseignait en lycée à Aix-en-Provence depuis 2003 avec de faux diplômes

Une dame de Pertuis avait présenté de faux diplômes pour enseigner dans des lycées privés d'Aix-en-Provence depuis 2003. Malgré de fausses maitrises d'histoire et de lettre modernes de l'université d'Avignon, elle confie aux enquêteurs qu'elle n'a jamais eu de problèmes.

Une habitante de Pertuis a enseigné pendant plus de dix ans avec de faux diplômes. Elle était professeur de 2003 à 2013 puis depuis 2018 dans un lycée privé à Aix-en-Provence. Elle avait présenté de faux diplômes de l'université d'Avignon.

La direction du lycée avait fini par s'interroger sur ces pseudos maitrises d'histoire et de lettres modernes. La dame de 48 ans a été convoqué par les policiers d'Avignon. Elle a reconnu les faits et expliqué aux enquêteurs que "ce n'était pas grave" et qu'elle "n'avait jamais eu de problèmes comme professeur". L'ex-enseignante a été laissé en liberté. Elle s'expliquera devant un juge en mars prochain.