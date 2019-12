Elle escroquait des vendeurs avec des faux chèques de banque : une jeune femme interpellée à Fréjus

Une jeune femme de 31 ans a été placée en détention provisoire le week-end dernier pour tentative d'escroquerie aux faux chèques de banque à Fréjus et Paris. Elle a été interpellée jeudi par les policiers de Fréjus alors qu'elle tentait d'acheter une voiture pour une valeur de 30.000 euros.

Une jeune femme de 31 ans, originaire de Montpellier, a été placée en détention provisoire le week-end dernier après sa mise en examen pour tentative d'escroquerie aux faux chèques de banque à Fréjus et Paris. Elle a été interpellée jeudi par les policiers de Fréjus alors qu'elle tentait d'acheter une voiture pour une valeur de 30.000 euros à une vendeuse de Fréjus. Elle n'en était pas à son coup d'essai.

C'est finalement la méfiance de la vendeuse fréjussienne qui a payé. Parce que quand elle est contactée par cette acheteuse potentielle sur un site de vente entre particuliers, elle lui demande évidemment vu la somme de 30.000 euros, un chèque certifié par sa banque. "Pas de problème" lui répond son interlocutrice qui lui envoie la photo dudit chèque. Sauf que l'acheteuse est méfiante. Elle contacte la banque en question. La banquière se renseigne, et s'interroge sur la réalité du moyen de paiement, encourageant la vendeuse à se rendre physiquement dans une agence bancaire. Ce que cette dernière fait.

Et la réalité saute aux yeux du professionnel en face d'elle : c'est un faux. La vendeuse repart avec en direction du commissariat, et explique qu'elle a rendez vous le soir-même avec l'acheteuse sur un parking de Fréjus. Un policier en civil l'accompagne, assiste à la transaction et interpelle l'arnaqueuse.

Dans les affaires de celle-ci, un autre chèque de banque de 45 000 euros. Mais comme il présentait une coquille, il a été refait et a servi pour acheter un gorille dans une galeries d'arts, à Paris. C'est donc un faux qu'elle détenait, tout comme sa carte d'identité, son permis de conduire et sa carte d'électeur.

Présentée ce week-end, la jeune femme de 31 ans a été mise en examen notamment pour tentative d'escroquerie et faux et usage de faux documents. Elle a été placée en détention provisoire.