"Elle est devenue comme ma sœur" : ces Alsaciens qui hébergent des réfugiés venus d'Ukraine

Plus de 4.2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays en 40 jours de guerre selon le haut commissariat aux réfugiés. En Alsace, le dernier chiffre était de 2.500 arrivées selon la préfecture. La plupart de ces réfugiés sont logés dans des hébergements d'urgence collectifs. Mais d'autres sont accueillis chez des particuliers. C'est le cas de Lioudmila. Cette mère de famille est originaire d'un petit village situé à l'ouest de Kiev dans la région de Jytomyr. Elle est hébergée depuis vendredi dans une famille à Lingolsheim.

Lioudmila a fui en urgence le 20 mars quand sa maison et son village ont été bombardés alors qu'elle se trouvait dans la rue avec ses deux enfants.

"J'ai décidé de partir après le bombardement de notre village. C'était une explosion qui a beaucoup choqué les enfants. J'ai donc décidé finalement de partir, car ce n'est pas une vie pour les enfants" explique-t-elle, alors que son mari est resté sur place. "Nous nous reposions et étions assis dans la rue, avec les enfants et mon mari, et soudain les tirs ont commencé. Je ne sais même pas d'où est venu l'hélicoptère. Les tirs ont commencé. On s'est caché dans la maison. On est tous tombés par terre. On a tenté de se protéger. La maison des voisins a été détruite. Nous nos fenêtres ont volé en éclat, la maison a été fissurée. Alors pour vivre, ce n'est plus possible, et revenir là-bas avec des enfants, ce n'est pas possible pour l'instant" dit Lioudmila, amère.

Une cohabitation en harmonie

La mère de famille et ses enfants Igor, 1 an, et Lisa, 7 ans, sont donc logés depuis vendredi par une famille de Lingolsheim chez Ailin Catherine et cela se passe très bien.

Reportage avec Lioudmila et sa famille d'accueil Copier

"Cela se passe super bien, Lioudmila est comme une sœur pour moi. Le contact avec les enfants, c'était très rapidement très naturel, cela se passe super bien. On passe de bons moments. Avec les enfants, cela allège un peu la situation. Ils sont arrivés vendredi soir chez nous, lundi je suis allée chercher mon fils à l'école maternelle. Il a dit tout de suite : où est bébé Igor, je veux jouer avec bébé Igor ! Voilà. Maintenant, les enfants jouent, ils courent. Je sais que je vais être triste le jour où ils vont quitter la maison. Mais j'espère qu'ils partiront pour retrouver la paix et retrouver leur famille là-bas" dit Ailin.

Lioudmila elle dit vouloir apprendre le français, et sa fille Lisa va bientôt être scolarisée en Alsace. "Je ne regrette pas. Ici tout le monde est très bon avec moi. On m'aide en tout, c'est très agréable mais j'ai vraiment envie de revenir chez moi" dit-elle. Avant d'ajouter, en pensant à son pays : "Tout ira bien... Notre armée est invincible, c'est un fait. Nous croyons en eux, nous les soutenons, et nous prions pour eux"