"Elle est morte avec son violon", le père d'une des victimes de l'incendie rue de Barr à Strasbourg témoigne

Deux hommes de 24 et 25 ans sont jugés depuis ce mardi devant les assises du Bas-Rhin. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine d'un incendie dans un immeuble de la rue de Barr à Strasbourg. Le feu avait fait cinq morts en février 2020.

ⓘ Publicité

Parmi les victimes, Sarah 25 ans. Cette jeune étudiante en médecine a été retrouvée sans vie au dernier étage de l'immeuble par les pompiers. Elle avait pris quelques objets avec elle. "Elle avait emporté sa trousse de premiers secours pour aider les gens... et son violon", raconte très ému son père Joël Giunta, présent à l'audience ce mardi "c'est dur de parler de sa propre fille qui a disparu, c'est remettre cette douleur à vif".

Un procès vécu comme une nouvelle épreuve

Les accusés ont répétés ce mardi que c'était un accident. Un argument qui ne tient pas pour Joël Giunta "on prend un téléphone, on prévient les gens, on hurle! Les voir pour la première fois d'aussi près, libres, ça me choque".

Les deux hommes sont poursuivis pour avoir déclenché l'incendie en jetant un mégot dans l'armoire électrique avant de prendre la fuite sans donner l'alerte. Ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu le lundi 25 septembre.