Elle est urgentiste sociale!

Catherine Bosset est la seule à faire ce métier en Mayenne, elle est intervenante sociale au Commissariat de Laval et à la Gendarmerie. Elle aide les gens et même beaucoup, 500 par an!

Catherine Bosset a été nommée en 2008 en Mayenne. Date de création de ce poste dans le département. Les policiers et les gendarmes interviennent souvent chez eux des gens à cause de problèmes familiaux, conjugaux, de problèmes éducatifs. Et ça relève bien souvent plus de l'assistante sociale que de la sécurité publique. Alors, ils appellent Catherine Bosset qui a le portable toujours ouvert. Un SMS, un mail le jour ou la nuit, ou bien il toque à sa porte car Catherine Bosset à son bureau au Commissariat et à la Gendarmerie.

"Je suis une urgentiste sociale, le pompier de service" Catherine Bosset

Elle reçoit dans son bureau des auteurs de violences conjugales comme des victimes, à qui il faut trouver un hébergement pour la nuit ou pour plus longtemps. Une situation urgente, une réponse urgente de Catherine Bosset. Cette assistante sociale qui a 30 ans de métier aime cette adrénaline. Et surtout elle aime aider les autres. Et surtout quand ça marche, certaines personnes lui donnent des nouvelles et plutôt des bonnes.