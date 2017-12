Elle évite un conducteur qui grille un stop et termine dans une borne incendie

Une conductrice d’une trentaine d’années sauve sa vie et celle d’un conducteur ce mardi soir à Camaret-sur-Aigues. Alors qu’un homme arrive à un stop, il ne marque pas l’arrêt. A bord d’une 4x4 blanc, il coupe la route à la jeune femme. D’un coup de volant, cette dernière l’évite de justesse.

Un drame évité de peu ce mardi soir à Camaret-sur-Aigues. Il est quasiment 20 heures quand une jeune restauratrice d’une trentaine d’années rentre de la salle de sport. Au croisement du chemin des Mulets et la route des Violès, un homme d’une cinquante d’années lui coupe la route. « Distrait par un objet côté passager », il n’a pas vu le panneau stop.

La jeune femme sur l’axe principal, limité à 90km/h, doit alors donner un coup de volant afin d’éviter le choc frontal. C’est dans la borne incendie, à quelques centimètre d’une croix de croisement, qu’elle termine sa course.

Plus de peur que de mal, la conductrice s’en sort avec quelques douleurs au poignet et au bras. Conséquences ; Une route inondée, une voiture neuve bonne pour la casse et la borne incendie inutilisable.