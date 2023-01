En Mayenne, elle frappe son compagnon et lui vole des chèques, une femme écope de six mois avec sursis

Elle frappait son compagnon et lui volait des chèques. Une femme de 42 ans a été condamnée ce mardi à six mois de prison avec sursis pour violences aggravées sur son compagnon en octobre dernier dans le Nord Mayenne et usage frauduleux de plusieurs chèques de son compagnon entre juillet et octobre 2022. Elle regrette ce qu'elle a fait, mais n'a pas d'explication sur cette soirée rocambolesque d'octobre 2022.

Cinq chèques frauduleux

Ce soir-là, le couple se dispute, il est séparé depuis quelques mois, mais le compagnon découvre que la prévenue lui a dérobé cinq chèques. Elle a signé à sa place et a acheté pour 182 euros de cigarettes et de produits divers. Les deux sont alcoolisés, la prévenue est d'ailleurs contrôlée un peu plus tard avec près de 2,5 g d'alcool dans le sang. Le ton monte, il appelle leur fille pour lui parler, mais la compagne ne le supporte pas et une dispute éclate.

Le visage en sang

Prévenus, les gendarmes arrivent sur place. Elle refuse de les faire entrer, elle a du mal à tenir debout, mais finalement les forces de l'ordre entrent dans la maison et voient le compagnon le visage en sang. Elle reconnaît qu'elle a fait une bêtise. Les gendarmes placent la femme en garde à vue, mais elle refuse de les suivre et hurle. Elle hurle tellement qu'elle n'entend pas ses droits. On lui passe finalement les menottes. Le compagnon aura tout de même sept jours d'ITT, interruption temporaire de travail, "Ce n'est pas anodin", décrit la présidente. "C'est la réalité, je regrette ce que j'ai fait", ajoute la prévenue à la barre. Elle avoue qu'elle avait un problème avec l'alcool, mais c'est fini, elle est sevrée, sans vraiment en apporter la preuve au tribunal.