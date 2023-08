Elle fugue du camping familial, un appel à témoins lancé pour retrouver une azuréenne de 14 ans

Les gendarmes azuréens à la recherche d'une jeune adolescente de 14 ans, disparue depuis le 24 aout dernier à Mandelieu-la-Napoule. Loane D n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du jeudi au vendredi 25 durant laquelle elle a quitté le camping de Mandelieu dans lequel elle séjournait avec ses proches. Elle venait alors de se disputer avec ses parents.

Un appel à témoins lancé

Âgée de 14 ans, la jeune fille mesure 1,70 m et a des cheveux châtains/blonds. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une robe noire et d'un gilet blanc. Enfin, elle portait des baskets rouge et noire au moment de sa fugue. Selon les gendarmes "elle se serait rendue sur la commune de Cannes et serait toujours sur le secteur à proximité du centre-ville. "

Comment faire pour témoigner ?

Contactez immédiatement la gendarmerie de Mandelieu-la-Napoule en composant le 04 93 49 27 97 ou le 17.