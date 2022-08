Elle immortalise dans une vidéo la foudre qui tombe sur ses vignes à Saint-Bauzille-de-la-Sylve

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

Une viticultrice de l'Hérault, qui filmait les orages mardi soir depuis sa maison à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, a vu la foudre tomber sur ses vignes à une quarantaine de mètres d'elle. Un énorme bruit et une grosse frayeur a posteriori.

Émilie Guerland, viticultrice à Saint-Bauzille-de-la-Sylve (Hérault), filmait les orages et les éclairs mardi soir depuis la terrasse de sa maison, en compagnie de son mari. "C'était super joli de voir ça de loin. Il y avait un ciel qui était orangé. On s'était dit que sur la terrasse, on ne risquait pas grand chose."

"J'ai juste vu la lumière et le bruit."

Mais tout à coup, Émilie voit une énorme lumière blanche et, surtout, entend un énorme bruit : la foudre vient de tomber sur un piquet de vigne, un piquet entouré de fil de fer, à une quarantaine de mètres de sa terrasse. "J'ai vu une lumière impressionnante. Et puis ce bruit. C'est vrai que c'était fort. Sur le coup, comme je filmais, je n'ai pas compris que la foudre était tombée. C'est après, en rentrant, parce que tout de suite on est rentré, en regardant la vidéo que je me suis aperçue vraiment qu'il y avait eu la foudre qui était à proximité. Mais sur le coup, non, je ne savais pas où elle avait tapé. J'ai juste vu la lumière et le bruit."

A posteriori, Émilie et son mari on réalisé qu'ils n'étaient pas passer loin de l'accident. La viticultrice a compris aussi qu'elle avait entre les mains une vidéo rare de la foudre qui tombe. "J'aurais voulu le faire, je n'aurais pas réussi à faire une vidéo comme ça. Ce n'était pas le but, je ne voulais pas nous mettre en danger."

Quelques maisons touchées par des coulées de boue à Saint-Bauzille-de-la-Sylve

La commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve a d'ailleurs été particulièrement touchée par les intempéries mardi soir. "L'orage est resté stationnaire pendant une demi-heure à peu près sur le centre du village, entre 100 et 150 mm de pluies, donc forcément tout de suite, ça fait gonfler tous les fossés des cours d'eau" explique Gréory Bro, le maire du village.

Les agents communaux ont dès mercredi matin nettoyé les chemins d'accès aux vignes pour les rendre praticables pour les vendanges. Quelques coulées de boue ont aussi touché des maisons. Rien de très grave, mais après l'incendie de cet été sur le plateau d'Aumelas, ça commence à faire beaucoup. "Ces phénomènes, on les retrouve plutôt en septembre ou octobre. C'est quand même assez précoce. Alors après l'incendie, ça fait quand-même un été chargé."

