Elle invente son enlèvement en Lozère pour retrouver son amant !

Il y a quelques jours une jeune femme lozérienne a fait croire à ses proches et aux autorités qu’elle avait été enlevée et séquestrée et ce, pour pouvoir passer du bon temps avec un autre homme, son amant... un homme politique.

Elle voulait en fait retrouver son amant alors pour ne pas se faire attraper elle est allée loin dans le mensonge! Une jeune femme lozérienne de 25 ans a inventé son rapt. Tout commence samedi dernier : la jeune femme envoie des messages à son compagnon pour lui dire qu’elle a été enlevée et qu'elle est retenue de force dans le coffre d’une voiture.

Aussitôt alertés, les gendarmes de Lozère déploient un important dispositif : une cinquantaine de militaires au sol et un hélicoptère, qui survole le nord Lozère jusqu'au Puy-en-Velay pendant deux heures et demie. La femme n'est retrouvée que le lendemain, elle explique avoir été relâchée par ses ravisseurs à Saint-Chély-D’ Apcher ( Lozère).

L'amant est un homme politique

Mais très vite les gendarmes s'interrogent, la jeune femme passe une matinée en garde et avoue avoir tout inventé : non elle n'a pas été enlevée et oui elle était avec son amant avec qui elle a passé tout le week-end.

Et si elle a imaginé toute cette histoire c'est peut-être pour éviter que l'identité de son amant ne soit révélée. Il s'agit d'un homme proche des extrêmes et candidat malheureux au dernières législatives en Lozère.