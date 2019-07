Elle laisse son bébé dans la voiture en plein soleil à Sarrebourg : deux mois de prison avec sursis

Metz, France

Il fait 33 degrés dehors lorsqu'elle part faire ses courses pendant 23 minutes. "C'est une erreur, je n'avais pas conscience de la situation, de la chaleur qu'il faisait, c'était histoire de deux minutes pour aller chercher un pack d'eau."

"La tête ailleurs"

Quand il est extirpé de la voiture, Akif est tout rouge, en sueur, selon les médecins à l'hôpital, son cœur bat plus vite que la normale. La maman s'excuse et explique qu'elle était encore chamboulée par le décès récent de son père, "la tête ailleurs". Et puis elle ne voulait pas réveiller son enfant qui dormait.

"C'est une mère qui s'est sacrifiée pour ses enfants, qui s'occupe de leur scolarité. Une mère qui fait tout pour eux" clame son avocat. "Elle est irresponsable et inconsciente" lâche le procureur. Il l'assure "cet enfant était en danger". Le procureur requiert trois mois de prison avec sursis.

La prévenue conclue : "Je suis une mère attentionnée. Tellement, que je ne supporte pas entendre mon enfant de pleurer."