Elle le redemande en mariage sur France Bleu Provence

Pascale Orengo est une femme heureuse en ménage. Tellement heureuse, que ce jeudi matin, elle décide de faire une surprise à Raymond, son amoureux de mari depuis 15 ans. Pascale décroche son téléphone, appelle France Bleu Provence au 04 42 38 08 08, pour partager une chanson qui la met de bonne humeur. Ce sera Francis Cabrel, "Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai'. Pascale a la voix tremblotante, elle est émue. "Il y a 15 ans, avec cette chanson, mon mari Raymond me demandait en mariage avec un beau bouquet de fleurs... avec un petit couple de mariés à l'intérieur". Et là surprise : "aujourd'hui, par l'intermédiaire de votre radio, je viens lui redemander de renouveler nos vœux !".

Chéri, veux-tu qu'on se remarie jusqu'à ce que la mort nous sépare ?-Pascale

Sourires, émotion, Raymond n'est pas disponible pour répondre tout de suite. Alors Pascale remet ça quand il a repris ses esprits. Toujours à l'antenne sur France Bleu Provence, Raymond est à l'écoute : "Chéri, il y a 15 ans tu me demandais en mariage avec beau bouquet de fleurs et ce couple de mariés... aujourd'hui c'est moi qui te redemandes si tu veux qu'on se remarie, renouveler nos vœux, toute notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare ?". Raymond essuie une petite larme et nous fait sourire : "Oui, pas de problème !".

Rendez-vous est donc donné le 4 juillet prochain, pour un beau pique-nique en famille et avec les amis. Pascale a tout prévu. C'est un peu sa marque de fabrique : elle la spontanéité, lui tout en réserve et en retenue.

"Je me suis sentie aimée comme jamais"- Pascale

Les amoureux se sont rencontrés en 2003 chez des amis. Divorcés tous les deux, ils se marient ensemble à peine six mois plus tard. "On a trouvé notre équilibre en se connaissant", dit Pascale, "je me suis sentie aimée comme jamais".

Pascale avait déjà deux enfants et Raymond trois. Le temps était venu de "vivre pour nous deux". Aujourd'hui la famille s'est agrandie de six petits-enfants.

Les amoureux ont fait le choix de venir vivre à Pélissanne, près de Salon-de-Provence, en vendant leur maison, ils ont fait le choix d'acheter... un camping-car, dans lequel ils vivent au quotidien, sur la propriété de leurs enfants. Quand le Covid ne s'en mêlait pas, ils partaient souvent au soleil. désormais ils prennent encore régulièrement la route dans leur camion, direction la Vendée par exemple. Cet été, ils resteront quand même un peu sur place. Il y a un (re)mariage à préparer !